Robaron en el salón de Miguel Romano: "Se llevaron muchas de las pelucas de Susana Giménez" Crédito: Facebook

30 de julio de 2020 • 14:41

Esta semana reabrieron las peluquerías, pero Miguel Romano empezó esta etapa de "nueva normalidad" con el pie izquierdo: el lunes entraron a robarle en su local. "Me fui a acostar un rato, el teléfono no paraba de sonar y me cortaban, como diez veces. Mientras entraban aquí, imagino que me llamaban para saber si estaba en la peluquería. Me robaron muchísimas pelucas, muchas son de Susana Giménez", explicó el estilista.

Romano también se lamentó porque los ladrones "rompieron un vitró que ya no fabrica". "Menos mal que estaba la alarma. Fue más o menos al mediodía, pero volvieron al día siguiente y siguieron robando pelucas. No puedo ponerle costo porque había pelucas de muchas calidades, hechas a mano. El seguro se va a encargar de todo esto. (...) Es la primera vez que entran porque el local está en un lugar seguro, aunque ahora vamos a poner rejas porque así no se puede vivir", relató en Intrusos.

Íntimo amigo de Susana, a quien peina desde hace décadas, Romano contó que habla seguido con la diva. "Se fue a Punta del Este y está tranquila ahí con sus peces, sus perros, sus cosas. Va a descansar todo el año. Es una mujer muy inteligente, la extraño mucho porque es divina. Tantos años al lado de ella y conmigo siempre fue maravillosa, sensacional". También reveló que es cierto que Susana se sacó las extensiones. "Si no sale, para qué las va a tener. Tiene un pelo muy lindo, lacio y se lo recoge atrás. Las chicas le cuidan el pelo, se lo lavan, se hace algún brushing. El color se lo hago yo, y cuando está en Buenos Aires viene cada veinte días. Es un rubio blanco muy delicado".

Peinador de muchas actrices, Miguel contó también que Nacha Guevara es una de sus preferidas. "Tiene muchísimas pelucas y ahora las está usando en el Cantando. Las cuida mucho, las lava, las peina. Es muy amiga mía, al igual que Graciela Borges y Mirtha Legrand. Y Moria Casán también está usando pelucas mías en el programa. Pero ya no hay tantas estrellas como antes. Hay dos o tres y nada más. Niní Marshal usaba pelucas mías. Armaba pelucas para sus personajes y un día, cuando se retiró, vino y me las trajo porque me dijo que no iban a estar en mejores manos que las mías. Las tengo todas guardadas. Encantadora mujer", recordó.

Entusiasmado, el peluquero rememoró una graciosa anécdota de Tita Merello. "Puteaba cuando el shampoo estaba frío y teníamos que entibiarlo. Y ahora Susana me dice: 'Haceme como Tita'. Susana es como mi hermana, entra a la peluquería y es como si entrara el sol. Me acuerdo una charla que tuve con Amalia Fortabat. Se casaba su nieta Barbara Bengolea y el mismo día que se casó Susana. Me llamó la señora y me dijo que si no peinaba a su nieta, terminaba nuestra relación. Yo le dije que Susana es como mi hermana y que no iba a fallarle. Ahí se terminó la relación. Quiero escribir un libro pero no pudo hacerlo porque es muy fuerte lo que me ha pasado en la vida como peinador. Para hacerlo color de rosa prefiero no hacerlo", aseguró al tiempo que dijo que a Cristina Fernández nunca la peinó pero que tiene muy buena relación y que le gustaría peinar a Lilita Carrió.