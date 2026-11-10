Sin dudas, el lunes 9 de noviembre de 2026 será una fecha que quedará eternamente grabada en la memoria de los argentinos. Una multitud se acomodó en distintos puntos de Avenida Libertador y esperó durante horas para ver pasar al papa León XIV en el papamóvil con destino al Monumento de los Españoles para oficiar la misa. Fue un evento para “alquilar balcones” y, de hecho, algunos tuvieron la oportunidad de ser espectadores de un día histórico desde la comodidad de sus casas. Uno de ellos fue Arturo Puig, quien vio al Sumo Pontífice y en medio de la emoción recibió una señal de su difunta esposa Selva Alemán, fallecida hace dos años.

“No sabía si lo iba a poder ver, pero la verdad que fue espectacular porque yo justo estoy en la salida del túnel y él iba en el papamóvil. Iba mirando al frente y de pronto se dio vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros”, reveló Arturo Puig en diálogo con Nancy Pazos para el cilo El amor es más fuerte (Radio 10). Vio el paso del papa por Avenida Libertador desde el balcón de su casa, ubicada frente al Túnel de Avenida Libertador, acompañado por su hija Ximena. “Ha dicho cosas interesantes, por ejemplo, eso de la economía, que la economía es para la gente, ¿no? La verdad que muy bueno, fue fantástico y una convocatoria impresionante”, reflexionó.

Arturo Puig reveló la señal que recibió de Selva Alemán durante la visita del Papa León XIV (Fuente: ARCHIVO LN)

Al escuchar el especial momento que tuvo, Pazos advirtió que fue “una señal de Selva”: “Alguien lo hizo mirar para ahí seguramente”. Él estuvo de acuerdo. “Sí, la verdad, tenés razón. Total y absolutamente”, sostuvo el actor conmovido al hablar de su compañera de vida, quien falleció el 3 de septiembre de 2024 a los 80 años tras sufrir un infarto.

Si bien gozaba de buena salud, ese día por la mañana la actriz comenzó a sentirse mal y decidió pedir un médico a domicilio. En su casa le realizaron un control y, por la tarde, en compañía de su marido, fue trasladada a la Clínica Zabala, donde llegó en buenas condiciones y colaboró durante la revisión médica. Sin embargo, tras unos minutos, sufrió un “infarto masivo” del cual no pudo recuperarse.

El recuerdo de Alemán que compartió Puig al cumplirse dos años de su muerte (Fuente: Instagram/@puigarturo)

Hace un mes, cuando se cumplieron dos años del fallecimiento de su esposa, Puig compartió en sus redes sociales un emotivo homenaje para recordarla. Publicó una serie de fotos de diferentes épocas de Alemán, que resumieron su trayectoria arriba y abajo del escenario, y le dedicó unas dulces palabras. “Dos años sin tenerte, mi vida, mi alma, mi todo. No me resigno a no tenerte a mi lado”, expresó.

La agenda del papa León XIV de este martes 10/11

El tercer día de la estadía del Sumo Pontífice en la Argentina ya está en marcha. A las 7.30 partirá desde el Aeroparque Jorge Newbery a Córdoba para dar, a las 10, una misa en la Fábrica Argentina de Aviones. A las 15.15 tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba y a las 16.55 abordará el vuelo de regreso a Buenos Aires, donde a las 20.15 tendrá lugar la Vigilia con la juventud en el Monumento de los Españoles.