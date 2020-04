Rosana, varada en Colombia: "No tengo ganas de volver al mundo que teníamos"

Varada en Colombia, la cantante española Rosana reflexionó cobre el cambio radical que implica la pandemia de coronavirus Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 19:40

Varada en Bogotá , la cantante Rosana habló con Informados de todo y opinó sobre la pandemia de coronavirus que no le permite volver a su país por el momento. "Estaba aquí grabando un programa de televisión y llegó este caos absoluto. Y bueno, me tuve que quedar aquí porque nos mandaron a hacer cuarentena como en todo el mundo", contó tras dos semanas en cuarentena.

Luego de asegurar que en Colombia hay pocos casos y el tema está bastante controlado por el momento, la intérprete de "El talismán" opinó sobre lo que está sucediendo en su país: "Lo de España es brutal, son muchos casos y muchos muertos. Estamos hablando de más de 10 mil fallecidos ya". Y, sin buscar explicaciones, la artista aseguró que es momento de ponerse en marcha: "Ahora no es el momento de estar buscando culpables, sino de buscar el remedio. A veces me siento un poco cobarde por estar acá encerrada con todo lo que hay que hacer en la calle".

Mientras está convencida de que todo pasa por algo, Rosana advirtió: "No tengo ganas de volver al mundo que teníamos. No quiero volver a un mundo donde hay demasiadas cosas con precios y ninguna con valor, no tengo ganas de volver a este mundo material". Y enseguida, esbozó una teoría al respecto: "Creo que está dándose una fusión entre un mundo que está terminando y uno que está empezando. De hecho, con solo mirar a través de un cristal podemos ver a la naturaleza que está mejor sin nosotros", reflexionó en referencia a los cambios ambientales a nivel mundial a causa del aislamiento social.

"Por suerte se está despertando la solidaridad. La gente necesita una dosis de esperanza, y si esa esperanza puede llegar a través de la música es magnífico (...). Tenemos que ser conscientes de que no hay que salvar el mundo, sino nuestro espacio en él", remató antes de dedicarle su hit "Pa' ti no estoy" al coronavirus.