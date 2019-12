Charlotte no pudo con Flor de la V. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

El súper duelo, la dinámica que incorporó ShowMatch este año en la que dos parejas se enfrentan y no son salvadas por votación telefónica sino por la suma de puntos de los siete jurados del certamen, se cargó a su última víctima. Charlotte Caniggia y Agustín Reyero quedaron en último lugar junto a Flor de la V y Gabo Usandivaras. El ritmo era Grandes éxitos y, a pesar del esfuerzo de la mediática, nada pudieron hacer frente a la excelencia de sus rivales.

El voto unánime del jurado y el BAR dejó a Flor y Gabo en la final, y despidió del programa a Charlotte. Justo cuando quedaban solamente siete parejas, exactamente igual que la última vez.

El paso de Caniggia por la pista tuvo de todo, diversión, polémica, creatividad, bochorno y, por sobre todas las cosas, comprensión y ternura. Como no había sucedido antes, y a partir del difícil momento familiar que vive por la separación de sus padres, Charlotte decidió poner a un costado su habitual imagen superficial, mostrándose más vulnerable. Esto no solo le sirvió para recibir el apoyo de todos los que hacen el programa, sino también de la gente, que la colocó entre sus favoritas.

"Cuando pienso en mi familia, obvio que me hace mal, todavía me cuesta asimilarlo", explicó antes de bailar. Y a pesar de reconocer que estaba "con todas las pilas", no le alcanzó para seguir en el programa.

La salida de la hija de Mariana Nannis generó en Twitter una repercusión sin precedentes, en lo que a ella se refiere. El hashtag #FraudeEnShowMatch fue primer trending topic en la Argentina, cuando una catarata de mensajes de fans furiosos inundó la red social. "Tinelli rebasurea a Charlotte cuando gracias a ella mucha gente ve el programa, desagradecido", "Se va Charlotte por culpa de este jurado nefasto", "Todo arreglado!!!! Sacan a la favorita de la gente con un sistema muy turbio", fueron algunos de los mensajes que se tuitearon.

De acuerdo al sentir de los fans, la partida de Charlotte fue "armada" para evitar que llegara a la final, donde decide el voto de la gente, un terreno en el que la participante demostró ser imbatible. Sostiene la teoría el hecho de que la mayor parte de los siete finalistas nunca pasó por esa instancia, y por ende, se infiere que tendrían una menor aceptación una vez llegada esa instancia.

Tanta teoría conspirativa se resolverá a partir del siguiente ritmo, el reggaeton, en el que se enfrentará el grupo de los virtuosos con dos favoritos del público como Nico Occhiato y Karina "La Princesita". Marcelo Tinelli ya anunció que en ese ritmo se irán dos parejas: ¿serán ellos?