ShowMatch 2019: Charlotte Caniggia, contra Mora Godoy y Karina la Princesita

En una nueva noche del Bailando por un sueño, Marcelo Tinelli recibió a Charlotte Caniggia. La joven mediática llegó al escenario de ShowMatch y contó que su emprendimiento sigue adelante, y que pronto lanzará una nueva fragancia.

Frente a esa noticia, Tinelli quiso averiguar más y le preguntó cómo sería ese nuevo perfume, y ahí Charlotte dijo sin muchos rodeos: "Voy a copiar uno, voy a hacer medio trampa, pero bien". Muy tentado, el conductor le dijo que "el olor se puede chorear", pero la joven relativizó eso. Más adelante, confirmó que de momento su madre no irá al programa, y cuando le preguntaron por Mora Godoy, fue lapidaria: "No me gusta ella", y aseguró que le disgustó su último baile.

Dicho eso, la joven se entregó a una coreo en la que perdió su peluquín, pero que sin embargo tuvo buenas devoluciones. Ángel de Brito aseguró que hubo "momentos interesantes", y opinó: "Me gustó mucho cómo usaron las pantallas, y Charlotte vos estás bailando mucho más de lo que vimos en estos últimos años. Me faltó el ritmo cha cha, para mí fue más pop, pero no está mal. La verdad es que esperaba un desastre, y lo hiciste bastante zafable" (voto secreto). Carolina "Pampita" Ardohain destacó que la coreo fue muy exigida, aunque no vio mucho el ritmo, y aseguró: "Me faltó el paso básico. No me convenció, lo siento mucho" (4). En ese momento sufrió un tiro por elevación Karina "La Princesita", porque según Charlotte ella cantó más que bailó, y opinó que tampoco era buena interpretando piezas en inglés.

En su turno, Florencia Peña notó el trabajo de Charlotte y el ensayo: "Me gusta esta Charlotte queriendo mejorar. Este es un ritmo muy difícil, y lo que sentí es que un poco Agustín te revoleaba, pero me gustó cuando se te cayó la peluca, que seguiste. Quizá la complejidad de esto es que el ritmo es difícil para Charlotte, así que ahí en el medio. Pero en serio te destaco mucho el trabajo que estás haciendo" (7). En el cierre, Marcelo Polino pidió BAR, y luego consideró que este ritmo era muy "delator", y aclamó que fue todo "un loco, un disgusto, y no está mal el peluquín, está mal que salga volando en escena" (0).

Los especialistas fueron muy severos, y Flavio Mendoza dijo que el peluquín voló porque lo pisó su compañero, y coincidió en que no hubo tanto cha cha, y si bien Charlotte estuvo bien desde su mirada, no lo termino de convencer, por lo que mantuvo la nota. Laura Fidalgo aseguró valorar lo mucho que bailó la participante, y que ejecutó una gran variedad de trucos, motivos por los que mantuvo también la nota. En el cierre, Aníbal Pachano dijo que no hubo cha cha, pero que el pop "estuvo bien y prolijo", y coincidió en no tocar la nota. Con once puntos en total, la mediática se queda con el segundo puntaje más bajo.