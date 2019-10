Martín Baclini y Cinthia Fernández recibieron elogios del jurado Crédito: Prensa LaFlia

12 de octubre de 2019 • 00:44

Una de las parejas que más se destaca en el Bailando por un sueño 2019, es la compuesta por Martín Baclini y Cinthia Fernández. La vedette y el empresario suelen conquistar al jurado con sus propuestas, y Marcelo Tinelli, durante la noche del viernes, tuvo con ellos uno divertido diálogo.

Previo a bailar merengue, el actual ritmo de ShowMatch, Martín y Cinthia conversaron con el conductor sobre el presente de la pareja. Entre risas algo forzadas, ella reconoció: "Estamos tan bien que hace como un mes que no pasa nada", y dicho eso reveló que cuando intentó tener una velada romántica, él la recibió roncando en la cama. Pero la perlita estuvo cuando Tinelli hizo referencia a la posible existencia de una valija con juguetes íntimos, y Baclini dijo: "Sí, lo de la valijita es todo verdad". Inmediatamente, Cinthia interrumpió: "¡Conmigo no fue, te confundiste de chica!". Y mientras Martín se quedaba paralizado ante el error, Fernández sentenció: "Esto va a traer más problemas de los que ya tenemos".

Una vez terminada la previa, ambos presentaron una coreo que enamoró al jurado. Al momento de la devolución, Ángel de Brito felicitó a Cinthia y elogió a Baclini por su concentración y ensayo: "Me gustó como bailaste, Martín no es bailarín y pudiste estar al lado de una bestia como Cinthia. La verdad, hoy me encantó" (8). Carolina "Pampita" Ardohain se sumó a las felicitaciones para Baclini: "Está bailando como un bailarín profesional" (8). Por su parte, Florencia Peña los felicitó no solo por su talento para el baile, sino también por el carisma y la gracia (voto secreto). En el cierre, Marcelo Polino pidió el BAR y reconoció que le gustó mucho el número (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza consideró que en el truco final hubo un pequeño error, pero concluyó: "Está muy bien, me encantan, punto para arriba". Laura Fidalgo aplaudió la coreo porque "era la esencia del merengue", y le aconsejó a Cinthia: "No mires el piso, se ve que disfrutás la coreo, pero eso es una pena, igualmente punto para arriba". En el final, Aníbal Pachano coincidió con que Cinthia mira mucho al piso, y dijo: "Creo que mirás a tu compañero a ver si te acompaña, pero a esta altura del certamen largalo un poco. Yo mantengo la nota". Con 23 puntos, la pareja se convierte en el segundo total más alto del ritmo.