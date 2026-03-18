María Fernanda Callejón habló de su fuerte pelea con Cinthia Fernández: “A mí me avergüenza”

Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron este martes una feroz pelea en el aire de eltrece, durante la emisión de La mañana con Moria. Luego de un tenso ida y vuelta donde los gritos enmudecieron a todos en el estudio, Federico Seeber -quien reemplazó a la conductora- pidió ir a un corte. Hoy, la exvedette habló de una campaña en su contra y lamentó el violento episodio. “A mí me avergüenza”, aseguró.

Tras comentar lo sucedido y revelar que el enfrentamiento continuó detrás de cámaras, sobre el final del envío de hoy Seeber invitó a la actriz a compartir con el público sus sentimientos. Con la mirada fija a la cámara, Callejón aprovechó primero para agradecerle al periodista haberla sacado del aire. “Me hiciste un gran favor en ir al corte, en lo personal y también a la gente”, aseguró, y explicó que el público elige el programa para divertirse.

“Con respecto a lo demás, no sé qué querés que te diga”, continuó, con un tono de voz monocorde y sin querer volver a entrar en la polémica. “Yo no estoy acostumbrada a vivir en este tipo de climas, en ningún ámbito laboral. Aunque haya una campaña de difamación desde hace tres años y medio y se diga lo contrario, no es así. Qué opinen, que hablen, que digan lo que quieran. Son opiniones”, continuó, sin intención de dar nombres.

Si bien Gustavo Méndez, otro de los integrantes del equipo, le consultó de quién hablaba, Callejón decidió omitir la respuesta. “Perdón, Gustavo. Es cortito lo que quiero decir”, se disculpó. “Para mí fue completamente vergonzante. Vengo de trabajar 15 años como vedette en lo que podría haber sido un espacio muy competitivo. Jamás tuve un sí o un no con ninguna de las chicas con las que trabajé, con mis compañeras”. repasó.

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

“Este es un equipo maravilloso y la verdad es que todo tiene un límite para mí. El límite se vio ayer. Cuando alguien te agrede… Uno no es la mejor versión todos los días las 24 horas del día. Así que yo te agradezco que hayas ido al corte porque a mí me avergüenza”, sostuvo. Antes de cerrar, agradeció “todo lo que se dijo en pantalla”. “Agradezco todas las calumnias e injurias que han tenido cada uno de ustedes de mi parte. Les mando un beso gigante. Y no tengo mucho más para decir”, cerró.

Ante el pedido de aclaración de sus compañeros, explicó que con “ustedes” hizo referencia a “todo lo que se dijo en televisión” y lo que dijo Cinthia, que es “absolutamente falaz”. “Va a estar todo bien. Yo soy una persona que pone paz. Más allá de que soy tana y voy a cumplir 60 años en junio. Ya ni siquiera pido que me respete como profesional ni voy a sacar el curriculum. Pero por lo menos respetame como mujer. Se lo he pedido de manera personal: quiero vivir en un clima armónico y con vínculos sanos. Ojalá que se pueda”, completó.

Una relación con choques constantes

La fuerte discusión de Cinthia Fernández con María Fernanda Callejón (Fuente: Captura de imagen)

Fernández y Callejón suelen cruzarse al aire en la mesa de panelistas que comparten cada mañana. Sin embargo, ayer la situación se descontroló. La discusión comenzó cuando en el programa estaban tocando el tema del reclamo de Daniela Vera Fontana a su expareja, Roberto Castillo, hoy en una relación con Fernández. Después de desmentir que Vera Fontana esté por quedarse en la calle, la panelista del matinal apuntó a todas las personas del espectáculo que la criticaron y persiguieron por defender a su marido.

En ese interín, Callejón dijo por lo bajo con un tono irónico: “Tranquila, Cinthia, si tenés la verdad, tranquila”. Este comentario en particular despertó la furia de Fernández, que de inmediato le respondió: “Es mi familia, vos no te metas, que la semana pasada amenazaste con mi familia, con mis hijas… De vos me voy a ocupar después”.

“De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio conmigo”, explotó de furia Callejón, al mismo tiempo que Fernández insistió: “Vos amenazaste con meterte con mis hijas y no te lo voy a permitir”.

Cinthia Fernández mantiene una tensa relación con María Fernanda Callejón (Fuente: Captura de pantalla)

“¿A dónde amenacé con tus hijas?”, gritó la actriz, a lo que la exvedette aseguró: “Lo dijiste en el camarín”. “Dejá de mentir, chiguagua. Desubicada, es una falta de respeto”, contestó Callejón a la vez que se levantó del asiento y se aproximó casi hasta su compañera de panel.

Ese motivo obligó a Seeber a pedir un corte de la transmisión. “Andá a la pausa y después venimos… Llevatelo”, ordenó el conductor. Al regreso de los comerciales, la cámara solo enfocó a Fernández e Iglesias, que estaba desde un móvil externo; sin embargo, Callejón no apareció en escena para acotar sobre el tema.