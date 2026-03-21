El motivo por el que echaron a Cinthia Fernández del programa de Moria Casán: “Desgastada y problemática”

En varias oportunidades, los paneles de los programas de televisión tienen modificaciones. Algunas figuras salen y otras entran y, aunque hay algunos fijos, la dinámica más usual suele ser la del cambio. No obstante, muchas veces esto incluye polémicas. En la emisión del viernes 20 de marzo contaron en LAM (América TV) que a Cinthia Fernández la echaron sin previo aviso de La mañana con Moria (eltrece) y Ángel de Brito, que calificó la decisión de la producción como “extrema”, contó los motivos.

“Acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria Casán”, expresó de Brito. “La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM”, añadió. Y es que días atrás, la panelista dio una entrevista con el programa, para la cual no pidió autorización, y ventiló algunas internas de su ambiente laboral.

Cinthia Fernández fue despedida de La mañana con Moria (Fuente: Captura de pantalla)

En el piso especularon si la decisión estuvo relacionada con su mala relación con María Fernanda Callejón, con quien esta semana tuvo un fuerte cruce al aire. De hecho, trascendió que les dividieron los días para que no volvieran a coincidir, pero la producción optó por cortar el tema de raíz. “Me parece extremo”, sostuvo Ángel de Brito y Denise Dumas coincidió: “Estaban buscando una excusa para echarla”.

Luego, el conductor reveló la verdad detrás de la salida de Fernández del ciclo de Moria Casán: “Me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM. Cinthia dijo en un momento: ‘Es insostenible el clima laboral en el programa’. Entonces dijeron: ‘Bueno, si es insostenible, un beso te echamos’. Muchas cosas que dijo acá le molestaron a la producción”. Dijo que fue una decisión “en conjunto” y que la conductora seguramente estaba al tanto.

La palabra de Cinthia Fernández tras su salida del programa de Moria Casán

Por su parte, Pepe Ochoa contó que se comunicó con Fernández, quien confirmó su despido. “Si, la verdad que no me di cuenta de avisar. Nunca fue la intención desobedecer, te juro que me olvidé“, sostuvo. ”Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, qué voy a hacer”, sentenció.

Luego Pilar Smith compartió el mensaje que recibió del productor del programa, quien le confirmó que fue una decisión en conjunto entre la producción y el canal “porque venía muy desgastada y problemática su participación”. “Nos parece muy buena Cinthia y ojalá podamos trabajar de nuevo con ella en otra situación, pero hoy estaba muy crítico el tema y ella lo dijo en LAM. Muchas cosas pasaron, no es solo porque estuvo ahí, sin avisarnos. Ya dejamos pasar varias situaciones, incluso cuando atacó a la propia Moria, que fue quien la contrató. Ella es superfuncional y profesional, pero es un tema de que en este programa ya pasaron muchas cosas con ella“, expuso.