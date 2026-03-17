El fuerte cruce en vivo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón que obligó a ir a un corte

Este martes, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se cruzaron en directo durante la emisión de La mañana con Moria (eltrece). Mientras la exvedette relataba la presunta extorsión que vive su familia de parte de la exesposa de Roberto Castillo, la actriz lanzó un comentario en voz baja que hizo despotricar la conversación y decantó en que Federico Seeber, en reemplazo de Moria Casán, pidiera ir a un corte.

La discusión comenzó mientras Fernández explicaba que Daniela Vera Fontana, expareja y madre de las hijas de Castillo, reclama una suma de dinero por fuera del acuerdo legal para la manutención de las menores. Además, habría alegado violencia de parte del abogado al notificar que le “rompió una uña”.

La previa que desató la pelea entre Callejón y Fernández

“Basta, loco, vivimos extorsionados, queremos vivir en paz, queremos tener nuestra familia”, reclamó la panelista. Lo cierto es que aquella información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias un día antes en Puro Show (eltrece) y en esta ocasión desde el programa de Casán, se les brindó la oportunidad a Fernández y Castillo de un derecho a réplica.

“Fernanda no tuvo ningún tipo de escrúpulos en mostrar la cara de menores llorando en primer plano. Todo lo arman porque lo único que les encanta es esto”, señaló. Por su parte, el letrado agregó: “La cuota alimentaria no es una cuota que esté mal”.

Además, la exvedette sostuvo: “Esta mujer [Vera Fontana] no está pasando una situación injusta, ¿parece que cinco palos es una necesidad? ¿Puede parecer que una persona que está necesitada de esa plata que ella decidió destinarla para el alquiler, que supuestamente está pasando hambre, cambie el auto?”.

La pelea entre Cinthia Fernández y María Fernánda Callejón surgió a raíz de la defensa que dio la exvedette sobre Castillo y sus hijas (Fuente: Captura de pantalla)

Después de desmentir que la ex de Castillo esté por quedarse en la calle, la panelista del matinal apuntó a todas las personas del espectáculo que la criticaron y persiguieron por defender a su marido.

En ese interín, Callejón dijo por lo bajo con un tono irónico: “Tranquila, Cinthia, si tenés la verdad, tranquila”. Este comentario en particular despertó la furia de Fernández, que de inmediato le respondió: “Es mi familia, vos no te metas, que la semana pasada amenazaste con mi familia, con mis hijas… De vos me voy a ocupar después”.

“De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio conmigo”, explotó de furia Callejón, al mismo tiempo que Fernández insistió: “Vos amenazaste con meterte con mis hijas y no te lo voy a permitir”.

Cinthia Fernández acusó a Fernanda Callejón de "amenazar" con sus hijas (Fuente: Captura de pantalla)

“¿A dónde amenacé con tus hijas?”, gritó la actriz, a lo que la exvedette aseguró: “Lo dijiste en el camarín”. “Dejá de mentir, chiguagua. Desubicada, es una falta de respeto”, contestó Callejón a la vez que se levantó del asiento y se aproximó casi hasta su compañera de panel.

Ese motivo obligó a Seeber a pedir un corte de la transmisión. “Andá a la pausa y después venimos… Llevatelo”, ordenó el conductor. Al regreso de los comerciales, la cámara solo enfocó a Fernández e Iglesias, que estaba desde un móvil externo; sin embargo, Callejón no apareció en escena para acotar sobre el tema.

De este modo, Cinthia Fernández volvió a ser nuevamente el centro de la escena en La mañana con Moria, mismo estudio en donde semanas atrás discutió con Elba Marchovecchio y hasta insinuó que renunciaría al programa ante los agravios.