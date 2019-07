La reemplazante de Flavio Mendoza volvió a ShowMatch la noche en la que bailaba su hijo Federico Bal Crédito: Prensa Laflia

El martes, un comentario de Pampita Ardohain a Gabo Usandivaras y Flor de la V desató la mayor polémica del año. Por eso, este jueves, la jurado intentó bajar el tono a la discusión ya desde su presentación, luciendo un vestido de colores al que su compañera, Florencia Peña, anunció como " gay friendly".

Además, el jueves por la noche debutó como miembro suplente del BAR una histórica de ShowMatch, Carmen Barbieri. El primer participante al que le tocó juzgar fue nada menos que su hijo, Federico Bal, quien, junto a su partenaire, Lourdes Sánchez, bailó al ritmo de un compilado de los Backstreet Boys, Britney Spears y N-Sync.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño del voto secreto durante esta ronda de "grandes éxitos". El jurado pidió el BAR y consideró: "No me gustó la puesta. Sí me gustó la música y cómo bailaron. Fede bailó como el campeón que es. La coreografía fue genial y todo el equipo estuvo excepcional".

Pampita (8), agregó: "Me gustó que hayan usado los pasos de la época, pero el principio se me hizo un poco largo y me faltó algún truco". Peña (9), en tanto, agregó: "Es la primera vez que lo veo a Fede haciéndose cargo de ser un campeón. Vi que trabajó mucho en esta coreo. Lo vi divertido".

Marcelo Polino (6) expresó: "Me gustó que respetaron el espíritu de la época pero le pusieron modernidad. Fue un fuego".

"El grupo es maravilloso. Federico superó muchas cosas que te vengo criticando: estiras el cuello, bajás los hombros. Estas bailando con todo tu cuerpo. Y te animaste a usar blanco, ahora que estás un poco gordito como mamá. Me encantó", indicó entonces Barbieri (+1).

Laura Fidalgo (0) expresó: "No me impactó ni me emocionó. Lo que más festejo es que Fede estuvo al nivel de un gran bailarín. "La boca grande es espantosa. Eso no aportó nada. El baile estuvo sincronizado y no necesitamos un truco", finalizó Aníbal Pachano (+1).

En total, entonces, consiguieron 25 puntos, la tercera calificación más alta de la ronda.