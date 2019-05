ShowMatch 2019: Federico Bal y Lourdes Sánchez dejaron sabor a poco

El campeón del certamen y la exintegrante del BAR fueron los segundos en aparecer en la pista Crédito: Prensa Laflia

Era una de las parejas que más expectativa generaba, hasta que llegó la hora de su debut. Federico Bal y Lourdes Sánchez llegaron a la pista de ShowMatch , y Marcelo Tinelli recibió a esas dos figuras muy vinculadas a su ciclo con cierta tibieza.

Primero, el conductor quiso tener un breve ida y vuelta con el hijo de Carmen Barbieri, al que le dijo que ya estaba grande para algunas cosas, como por ejemplo, andar en patineta. Bal se defendió y confesó que como está cerca de los treinta, aún era chico y disfrutaba de hacer ciertas cosas. Luego quiso ponerse serio, y le confesó a Marcelo las ganas que tenía de volver a la pista: "Yo siempre hablé muy bien de este programa, vos sos como un papá artístico, vos lo sabés", dijo.

En esa previa también le preguntó a Lourdes si era cierto que había pedido a Fede como pareja, y ella confirmó que eso fue así, y explicó sus motivos: "Siempre lo admiré como bailarín. De los no bailarines es el que más creció en la pista, y aunque me gustó lo que hice en el BAR, la pista es la pista".

Luego Tinelli le consultó a Bal sobre Bianca, su nueva novia, y preguntó si algún día iba a presentarla en el "Bailando" . Pero el concursante sorprendió cuando dijo que quería preservar su intimidad: "Cuanto más exponés, y lo hice mucho con mis ex parejas, más abrís la puerta para que la prensa opine, y que todo se deteriore un poco".

Finalmente llegó el momento del baile, y la pareja no pudo satisfacer al jurado. A la hora de la devolución, Ángel de Brito (5) felicitó a Lourdes, pero consideró que les costaba verlos bailar juntos, aunque sí veía química: "Quizás lo que te faltó Fede, fue un poco de elegancia. En el afán de mostrar agilidad te vi poco elegante en este ritmo". Carolina "Pampita" Ardohain elogió la coreografía, la ejecución de los trucos, y aseguró: "Es difícil ver a Fede con otra pareja, pero me parece que combinan y tienen buena química, como dijo Ángel. Creo que tienen un largo camino por recorrer, pero ya veo conexión, se miran, disfrutan. Pero también me pasa que no veo al Fede Bal que vi en otras temporadas". Su puntaje fue 9.

En tercer lugar Florencia Peña aplaudió la performance de Lourdes, considerándola una verdadera "virtuosa", y agregó que Fede tiene mucha "presencia". En su conclusión, expresó: "Entiendo que era la primera gala. No te tenses Lourdes, porque estás tan linda bailando, que relájate y gozá. Esta es una pareja que si conecta va a ser muy power. Me gustó mucho la coreo" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino (4) fue de lo más severo: "Esperaba mucho más. Primero de un campeón y después de una chica que está desde que se creó el formato. Me gustó, pero quedaron a mitad de camino, un poquito antes. Esperaba más de ustedes".

En ese momento, el coach pidió el BAR porque opinó que era bajo el puntaje recibido. En esa instancia, Flavio Mendoza expresó que le encantó la coreo, pero dijo que el problema lo tenía Fede Bal porque "está fuera de training", mientras que Lourdes es "increíble, un fuego". Finalmente comunicó que les subía un punto, una decisión que Polino repudió.

Laura Fidalgo destacó que en algunos trucos difíciles hubo algunos pasos en falso, y concluyó que dejaba el puntaje tal cual estaba. Aníbal Pachano, mucho más estricto, afirmó: "Lourdes un fuego, Federico a mitad de máquina, me parece que tenés que darle más y más. Para abajo", y le descendió un punto al total, dejando a la pareja con solo 18 puntos.