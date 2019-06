El regreso de Carmen a la pista fue muy aplaudido por el jurado Crédito: Prensa LaFlia

La primera campeona del Bailando por un sueño , Carmen Barbieri, volvió a la pista de ShowMatch como invitada a la salsa de a tres. Griselda Siciliani , una de las participantes más famosas de la edición 2019, la llevó para completar el trío y la capocómica se lució en la pista, más allá de algunos pequeños errores que notó parte del jurado.

Marcelo Tinelli , entusiasmado con la presencia de Carmen, felicitó a Siciliani por haberla llevado al programa. Ella se denominó como una productora "grossa". Luego, tomó el micrófono la invitada y contó cómo fue la gestión que la regresó a la pista: "Tengo que decir la verdad. Leticia Brédice me dijo primero que quería bailar conmigo. Me mandó a decir por la coach, y yo dije: "No, no voy a volver a bailar". Le dije que no a Leticia, que la quiero mucho. Y me mandan a llamar por Gri, y yo a ella la amo, aunque no nos conocemos".

Pero frente a la segunda propuesta, Barbieri lo pensó mejor y reveló cuál fue su reacción: "Le pregunté a Fede, dijo que sí, y le pregunté a Santiago, y dijo sí" (aunque ahí, ella imitó una voz más temblorosa). Sobre su exmarido, al que está cuidando luego de sufrir algunos accidentes domésticos, la capocómica contestó en tono descontracturado: "Cuando lo dejé en casa respiraba, vamos a ver cuando vuelva". Más adelante, y hablando con mucha sinceridad sobre su regreso al certamen, reflexionó: "Ahora me doy cuenta cuánto los extrañé".

Luego Tinelli charló con Griselda Siciliani y Federico Bal , que estaba allí para acompañar a su madre, sorprendió cuando dijo que tenía "al tipo indicado" para presentarle a la actriz. Ella no mostró demasiado entusiasmo, y respondió: "Soy complicada para que alguien me guste". Dicho eso, finalmente el trío se entregó a una salsa en la que demostró una gran coordinación y profesionalidad.

Una vez finalizado el baile, sus compañeros contaron que Carmen había tolerado la coreografía aún con un fuerte dolor de pierna, del que nunca se quejó. "Me quisieron asaltar, me fui contra un árbol y caminé renga por la calle", contó sin darle demasiada gravedad al asunto. En ese momento, le preguntaron cómo se encontraba Santiago, y por qué aceptaba cuidarlo cuando ellos ya no eran marido y mujer, y Carmen solo respondió que lo hacía porque él "tiene un hijo maravilloso que es Federico, otro que es Mariano y una hija que se llama Julieta, pero están muy ocupados los hijos. Y cuando los viejos se ponen viejos, los hijos tienen su vida. Y yo que no estoy ocupada (agregó con tono irónico), lo atiendo porque no lo puedo dejar solo". Frente a esa explicación, Griselda no pudo evitar dar una opinión y con algo de burla lo miró a Fede y señaló: "Ahí lo tenés ocupado a Fede, con las manos en los bolsillos. Que vaya él a hacerle una sopa".

Finalmente, llegó el momento de la devolución, y Ángel de Brito dijo que no les gustó el número: "Lo vi con fallas técnicas y desprolijidades" (voto secreto). En su turno, Carolina "Pampita" Ardohain consideró que la coreografía estuvo muy bien y opinó que era "difícil evaluar al trío con Carmen". Luego, agregó que la vio perderse dos veces, pero sin embargo rescató: "Tiene presencia escénica, y la vi improvisar rápidamente. Tal vez un poquito más de ensayo." (6). Florencia Peña celebró la llegada de Barbieri como invitada, y le dijo: "Sos una estrella, una artista. Fueron tres artistas en la pista con algunas desprolijidades, pero para mí fue hermoso, me gustó mucho este trío" (8). Por último, Marcelo Polino consideró que era un honor recibir a Barbieri y destacó: "Hubo desprolijades, pero lo disfruté" (5).

En ese momento, el BAR tomó la palabra. Primero Flavio opinó que técnicamente Griselda estaba mejorando muchísimo, y resaltó que Carmen hizo un truco muy difícil que había que destacar. Por todo eso, subió un punto. Laura Fidalgo observó que la coreo era fácil, pero que estuvo bien desarrollada, y subió otro punto. En el cierre, Aníbal Pachano aclaró que era un orgullo tenerla en el show, expresó que ese grupo era de los más importantes en la pista, y pidió otro punto para arriba.

De esa forma, Carmen Barbieri le dio a Griselda Siciliani un importante empujón en la pista y casi le aseguró su permanencia en la próxima etapa del certamen.