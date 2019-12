ShowMatch 2019: ¿Karina "La Princesita", de novia con un compañero del Bailando?

Karina "La Princesita" y un reggaeton a pura sensualidad. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

El que la mandó al frente fue Flavio Mendoza, el mismo al que muchos señalan como el responsable de la nueva imagen de Karina "La Princesita", más desenvuelta, más osada, dispuesta a todo.

"Voy a decir algo, y ella me va a matar: Vos estás enamorada, y él está acá", comenzó el coreógrafo mientras la cantante no sabía dónde meterse. Con picardía Flavio continuó enigmático mientras Marcelo Tinelli recorría todas las caras del estudio: "En un momento esa persona entró al piso, y ella lo miró y yo dije: 'Mirala vos a la zorra', y te digo, a mí también me gusta. Lo único que te voy a decir es que es una de las personas que armó las cosas".

Con ayuda del equipo, Marcelo caminó por el estudio buscando al nuevo amor de Karina, hasta llegar a uno de los escenógrafos conocido en Laflia como "Fran". Finalmente el conductor encontró al trabajador, que ante la exposición negó rotundamente el rumor, asegurando que solo se conocían "de acá, de trabajar". Una semisonrisa de Karina parecía demostrar lo contrario, "Fran es muy bonito, pero no sé a qué se debe. Después voy a tener que charlar con Flavio", se despegó del tema La Princesita, mientras el señalado se mostraba visiblemente incómodo.

Cierto o no, el jurado vio un avance en la participante luego de su coreo. Nicole Neumann le puso un 8 y destacó: "Está bueno salir de ese lado 'sweety' y sacar ese costado de perra, así que va una muy buena nota". Florencia Peña también con un 8 aseguró que quiere verla en la final; a su turno Laura Fidalgo hizo referencia al romance: "A Karina la ví mucho más sensual. Mantengo la nota gracias a Fran". Con 22 puntos más el voto secreto de Ángel de Brito, Karina pasó de ronda y su nombre vuelve a plantarse fuerte como una de las más probables candidatas a ganar el Bailando 2019.