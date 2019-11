Cinthia Fernández y Martín Baclini confirmaron su separación. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 01:47

¿Tuvo que ver con Luciana Salazar? ¿A él se lo comió el personaje? ¿Ella está con él solamente por su condición de empresario? Hace tiempo que estas preguntas sobrevuelan la relación de Cinthia Fernández y Martín Baclini. Si el año pasado él era apenas un nombre detrás de un multirubro rosarino, su salto a la pista de ShowMatch, como partenaire de su novia, lo llevó a tener que sostener una exposición que fue demasiado para ambos.

Este jueves, antes de bailar, los dos se refirieron al tema. Mientras Cinthia comenzaba a llorar, Martín tomó la palabra: "No hay duda del amor que sentimos, tenemos una unión absoluta, pero sí es verdad que hace alrededor de dos meses que como pareja estamos en un impasse. El único camino es siempre la verdad, y me encanta que ella me acompañe en esto de ser transparentes. Necesitamos sanar un montón de cosas, y a veces cuesta hacerlo acá. Nosotros nos expusimos, y estamos felices de estar acá, por eso decidimos hablar de esto juntos".

Enseguida los ojos se posaron en Cinthia, que dos pasos más atrás que su ex, no paraba de llorar. A la hora de tomar el micrófono, la bailarina explicó por qué: "Me da un poco de vergüenza. Yo le decía que disimulemos, que no digamos la verdad porque mis hijas lo adoran, están en el medio y es lo que más me duele. Además de mi sensación de fracaso otra vez", haciendo referencia a la separación con Matías Defederico, padre de sus tres hijas.

"Nos duele un montón -continuó Baclini mientras la consolaba-. Si bien hace muchas galas que lo venimos sosteniendo. Con ella nos unen un montón de cosas más allá de la relación de hombre y mujer. Hay un amor que está en todos lados. Estar en esta situación nos duele, pero creo que de esta manera podemos construir algo diferente, empezar de cero". Dejando la puerta abierta a una reconciliación, aun cuando todavía no quedan claros los motivos del quiebre, entre tantas palabras de comprensión y amor.

Tanta emoción perjudicó a Martín en el homenaje a Pimpinela, que no estuvo a la altura del resto del equipo. Al contrario que Cinthia Fernández, quien gracias a un segmento de acrobacia en un aro colgante se llevó los mayores elogios. El promedio entre la brillante performance de ella, y la pobre interpretación de él dio, entre jurado y BAR, unos magros 18 puntos. Y el riesgo de que el mal momento personal se traslade también a lo profesional.