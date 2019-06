Así fue Thriller según Fede Bal, Lourdes Sánchez y el Bicho Gómez Crédito: Prensa LaFlia

A diferencia de Macarena Rinaldi, Lourdes Sánchez se divierte cuando le dicen que es "la primera dama del Bailando ". La esposa del Chato Prada llegó a la pista de Showmatch junto a su compañero, Federico Bal , y al invitado en la salsa de a tres: el Bicho Gómez. El comediante contó que junto a su pareja están esperando un bebé que nacerá en pocas semanas, y Marcelo Tinelli jugó la posible vuelta al certamen del campeón del Bailando 2014.

Más adelante, el conductor volvió a referirse a un posible casamiento entre Lourdes y Prada, y contó que antes de los Martín Fierro, ellos dos junto a Fede Hoppe hablaron mucho sobre el amor. En esa charla, según contó Tinelli, el Chato le confesó que quizá sí le gustaría casarse, una revelación que Lourdes miró con cara de sorpresa.

Luego el trío hizo un baile que homenajeó a "Thriller", de Michael Jackson, pero las devoluciones no fueron del todo favorables. Ángel de Brito dijo que le gustó lo que vio, que el número "estuvo muy bien", y observó que el Bicho cumplió, mientras que Fede aún tiene que seguir creciendo (voto secreto). Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain expresó que la propuesta "no la terminó de convencer", y agregó: "Los pasos de salsa estuvieron bárbaros, pero me cuesta darles una devolución. Son cosas que a veces te llegan, y a veces no" (8).

Cuando llegó su turno, Florencia Peña contó que le sucedió algo similar a lo de Pampita, y comentó: "Hay algo en esta pareja de su virtuosismo, que me hubiera gustado una salsa más picante. Y entiendo que quisieron hacer algo distinto, lo valoro, pero ustedes que son tan fuego, en la salsa me hubiera gustado verlos trepar al cielo. Así que bueno, no me terminó de convencer" (7). Por último, Marcelo Polino coincidió y aseguró: "Eso de una salsa en un cementerio es raro, no convenció la propuesta. Salió mal" (3).

En el momento del BAR, Flavio Mendoza consideró que la idea "no fue efectiva, los trucos no salieron bien". Laura Fidalgo dijo que la premisa le pareció linda, pero que no estuvo bien ejecutada, y corrigió puntualmente un truco de Sánchez. Esa devolución Lourdes no la tomó a bien, pidió que pasen ese momento en cámara lenta y expresó que era todo "una pavada".

Frente a esa exclamación, Flavio y Fidalgo se mostraron muy indignados, y luego de una intensa discusión con la participante, anunciaron que le restaban un punto. En el cierre, Aníbal Pachano le dijo a Lourdes que era una "gran maleducada", y remató exclamando que no le gustó ni su acting, ni su técnica ni la coreografía, y restó otro punto.