ShowMatch 2019: Nico Occhiato negó su reconciliación con Flor Vigna

Nicho Occhiato mejoró en su estilo, y Flor Jazmín Peña volvió a lucirse Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019 • 01:28

Lo había contado Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana: separada de Mati Napp (o tal vez la causa), Flor Vigna y Nico Occhiato estaban nuevamente juntos. Así, aquellos que desde un primer momento dijeron que ella no lo había podido olvidar, demostraban tener la razón.

Para sumar más signos de interrogación, cuestionada por el periodista y jurado durante el duelo, Flor había sido tajante en la negativa, y había borrado de su cara su eterna sonrisa. Hablar del tema la incomodó, no le gustó nada, y se notó.

Nico y su compañera Flor Jazmín Peña fueron los encargados de abrir el jive, el nuevo ritmo del certamen. Y De Brito, aprovechó para volver a la carga. La excusa fue un "error" en una etiqueta de Instagram, el participante quiso etiquetar a su partenaire y etiquetó a Vigna, que Ángel entendió como una trampa "del inconsciente".

El periodista hizo foco en que Flor y Nico se encontraron la noche de Halloween, esta vez, el de la cara de pocos amigos fue él, y negó todo: "La noche de Halloween no estuvimos juntos. No sé cuál será tu fuente pero acá tenés a uno de los protagonistas. Es una expareja que quiero mucho, pero con Flor no estuve, sigo igual. Entiendo que cuando ella se separó aparecieron los fantasmas. Yo hablo por mí, no sé qué siente ella. Pero te puedo decir que entre nosotros no pasó nada, no nos vimos".

Llegó la hora de debutar con el Jive, un ritmo complejo en el que Nico y Flor salieron airosos, hasta por ahí nomás. Un jurado dividido, con Marcelo Polino y Flavio Mendoza en el ala dura, y el resto más condescendientes, dejó a la pareja con 18 puntos. Al ser la primera todavía es muy pronto para aventurar un desenlace auspicioso o la espada de Damocles sobre sus cabezas.