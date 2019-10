ShowMatch 2019: Pampita habló sobre los rumores de embarazo

Fuente: Archivo

Punta Cana, fuegos artificiales, música en la playa y un hombre arrodillado a sus pies, el pedido de casamiento de Roberto García Moritán a Carolina "Pampita" Ardohain fue digno de un cuento de hadas. El empresario cuidó todos los detalles, especialmente el que la novia no sospechara nada. Así se lo contó Pampita a Marcelo en la apertura del Bailando 2019: "La propuesta fue una sorpresa total. Antes de taparme los ojos me dijo, "vos confiás en mí", y yo le dije que sí. Cuando llegó la propuesta me le tiré a los brazos. A veces uno necesita que te miren a los ojos y te digan, 'este amor es sincero, yo quiero pasar toda la vida con vos'. Con esas palabras toda mujer es feliz. Una se siente valorada, querida, y te das cuenta de que el otro tiene un proyecto para el resto de su vida en el que te incluye".

La historia de amor de la modelo y el empresario fue relámpago, hace apenas unos meses que se conocen. Tanto así, que el propio Tinelli verbalizó el pensamiento del espectador al reconocer que una de las mayores sorpresas fue ver el nivel de compromiso que tenían para con el otro, "Fue una de las relaciones que más cuidé de lo mediático -respondió ella-. Como sé que hay mucha gente que me quiere quería compartir esta noticia. Muy poco me importa lo que opinen los demás. Nos cuidamos mucho, pero desde que nos conocimos fue encontrar en el otro los mismos sueños, los mismos valores, las mismas ganas de vivir las mismas cosas. Nos dimos cuenta muy rápido de que todo fluía muy fácil, que todos en las dos familias estaban muy felices con la relación".

De esta manera comenzó a contestar tácitamente a los rumores que circulan desde que se conoció la noticia: se habla de que un embarazo de Pampita propició el pedido repentino y la ceremonia civil para el 22 de noviembre con fiesta incluida en el Palacio Sans Souci.

La jurado decidió cortar en seco el tema, y a partir de la pregunta de Marcelo contestó tajante: "No estoy embarazada Y por lo menos no lo planeamos para este año. Pero sí estamos iniciando una familia con nuestros hijos". Aunque enseguida dejó la puerta abierta para una futura noticia: "Más adelante, puede ser". Conociendo lo reservada que es Pampita con el tema, esta declaración entre líneas fue casi un sí.

"A esta edad te das cuenta rápido de lo que es para vos y de lo que no. Mucho tiempo pedí un amor de este tipo. Un amor simple, sano, en el que yo no tuviera que acomodarme tanto, sino que me valoren y me quieran tal cual soy". Una Pampita con una sonrisa de oreja a oreja, que decidió apostar nuevamente al amor esperando que, esta vez sí, sea para siempre.