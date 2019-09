ShowMatch 2019: Sofía Morandi hizo las paces con Laura Fidalgo

Sofía Morando sorprendió al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Luego de algunos cruces, la noche de viernes en el Bailando por un sueño marcó una tregua entre Sofía Morandi y Laura Fidalgo. La joven bailarina llegó a ShowMatch, y allí la recibió Marcelo Tinelli.

La campeona del certamen en 2018 hizo un mea culpa con respecto a unas frases desafortunadas que tuvo para con la integrante del BAR, y reconoció que no estuvo bien en su actitud. Laura Fidalgo, por su parte, aceptó el pedido y reconoció que no entiende el humor de La faraona, el influencer humorista que charló con Sofía al momento de las críticas. "Yo no quise decir nada contra ello", aseguró Sofía con el objetivo de fumar la pipa de la paz.

Luego la bailarina y su pareja, Nicolás Merlin, se metieron de lleno en el cha cha con una excelente devolución. Ángel de Brito pidió BAR; y dijo que le gustó mucho el número, felicitó especialmente a Nicolás pero fue severo con Sofía debido a su ataque contra Laura: "Te falta mucha sopa para meterte con Fidalgo, tenés que ser más respetuosa". Ella aclaró: "Me salió eso, y cuando dijo que le molestó, tuvo razón y pedí disculpas". Con respecto al punto, dijo que el número le encantó (voto secreto). Carolina "Pampita" Ardohain elogió también el número, y principalmente la posición de Sofi con "la espalda para adelante" (10).

En su turno, Florencia Peña comentó que es "muy atractivo verlos bailar", y le dijo a Sofía que la notaba ver crecer: "Hoy realmente fuiste una gran bailadora de cha cha, me encantó" (10). En último lugar, Marcelo Polino la felicitó por el romance con Franco Massini, pero Sofía lo negó tajantemente, y con respecto al baile, coincidió con sus compañeros (6).

Al momento de BAR, Flavio Mendoza destacó que el número fue "increíble", y dio un punto para arriba. Laura Fidalgo se sumó a los elogios, destacó la actitud de la bailarina y dio otro punto más. En el cierre, Aníbal Pachano solo expresó: "Me encantó la coreografía, aunque me gustó más la segunda parte que la primera", y dio otro tanto más.