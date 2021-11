ShowMatch: el mensaje de Marcelo Tinelli a Messi: “¡No les des bola a esa manga de giles!”

Comienza una nueva semana en ShowMatch, y el ritmo urbano avanza con propuestas que entusiasman a los especialistas. Sin embargo, antes de dar pie al baile, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para celebrar el séptimo Balón de oro que recibió Lionel Messi.

Al inicio de la emisión, y con mucha alegría, el conductor exclamó: “Felicitaciones a Lio Messi, ¡grosso Lio! ¡Para todos los que decían boludeces, qué lindo señoras y señores! ¡Qué bien que estaba vestido Lio, te banco y te bancamos siempre, no le des bola a esa manga de giles!”.

Más adelante, Tinelli confirmó que solo faltan diez programas en vivo, que el miércoles una pareja quedará expulsada, y de ese modo serán seis los equipos en competencia. Y, entre risas, le dijo al productor Fede Hoppe, que iban a necesitar “pedirle al canal un poco más de tiempo para la final”, porque en media hora no iban a llegar.

Luego llegó el momento del baile, y los encargados de abrir la pista fueron Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez. El actor contó que estaba muy contento de seguir en el certamen, y aseguró: “Estoy feliz del equipo que tengo, es el mejor del mundo. Hay que seguir esperando que al jurado le gusten los números, y sino, zafando de los duelos”.

Luego de una propuesta llena de energía, Ángel de Brito se mostró a favor del número: “Estuvo muy bueno. Siempre se puede hacer algo distinto, y el coach Mati Napp es especialista en eso, me gustan mucho sus coreos” (10). Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios, y detalló: “Es impresionante cómo estás bailando Cachete, Fiore ni hablar, pero en esta coreo no paraste de principio a fin. Increíble este año lo que has hecho como artista, es un trabajo muy minucioso” (10).

En su turno, Guillermina Valdes aplaudió la propuesta, y expresó: “Son maravillosos y vos sos un no bailarín que todo el tiempo nos confunde, olvidamos que estás aprendiendo” (10). Más severa en sus observaciones, Jimena Barón manifestó: “Es una etapa donde yo espero impacto, y me faltó impacto. Bailan increíble, pero necesito el plus de quedar con la mandíbula abierta” (voto secreto). En el final, Hernán Piquín concluyó: “Me gustó mucho la coreo, súper energética y súper difícil. Yo quiero ver de esta pareja, que es de las mejores, algo más fuerte, igual estuvieron fantásticos” (8).

En segundo lugar, Cande Ruggeri llegó a la pista acompañada de Nico Fleitas, y ambos propusieron un ritmo urbano que tomó por sorpresa al jurado, y que les valió un puntaje perfecto. Ángel de Brito los felicitó, y comentó: “Cande, me pasa lo mismo que con Cachete, ya te vemos bailarina. Tuviste un año brillante. Me encantó” (10). Por su parte, Pampita también elogió el número, y destacó: “Son un fuego juntos, todos los ritmos divinos, estuviste tan diosa, tan espectacular, que te vemos como una bailarina más del certamen” (10), mientras que Guillermina Valdes aseguró que el trabajo de Cande era “impresionante” (10).

Jimena Barón no pudo disimular su entusiasmo, y exclamó: “A esto me refiero cuando digo que tienen que caer con impacto. La rompieron, yo estoy muy exigente, Cande no sos bailarina, y lo que hacés es alucinante” (voto secreto). En último lugar, Piquín subrayó que “los trucos fueron muy arriesgados y excelentes” (10).