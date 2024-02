escuchar

Una de las noticias más impactantes en materia televisiva de este 2024 que recién comienza fue la despedida de Cristina Pérez de la conducción de Telefe Noticias. “Vamos a hacer un camino nuevo. Un camino en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa también en lo artístico. Y eso fue un sueño desde hace mucho tiempo para mí, pero era muy difícil que se realizara porque estaba acá, en el noticiero. Pero la empresa, esta familia, está teniendo gestos muy fuertes conmigo en este momento, al punto tal de que me permite no dejar del todo el noticiero; no dejar de estar con Rodolfo, que es mi hermano, con el que hemos construido junto a todos nuestros compañeros”.

Con estas palabras, tras 15 años de conducción junto a Rodolfo Barili, la periodista le dijo adiós a una de las duplas más emblemáticas de la historia de los noticieros de la pantalla chica . “Cuando empecé a hacer televisión a nivel nacional, aprendí que no había un lugar en el que uno estuviera más solo que en este plano cuatro por cuatro del noticiero. ¿Lo ven? Es cortito, es casi un microscopio. Si yo tuviera una pelusa, ustedes en lugar de escucharme mirarían la pelusa. Y cuando por primera vez, con 19 años, empecé a mirar tan cerca a la cámara, sin toda la experiencia que tengo hoy, sentía esa soledad vertiginosa, ese abismo. ¿Y saben qué descubrí? Que si yo intentaba mirar a los ojos, cuando estaba la cámara delante de mí, pensando en esa otra persona que me estaba mirando, la soledad se terminaba. Eso es la televisión”, reflexionó la conductora, poniendo en valor la labor de quienes todas las noches brindan lo que aconteció en el día a todos los hogares argentinos.

El rol de la dupla que conduce no es algo menor dentro de la estructura de un noticiero. El público elige quién quiere que le cuente lo que pasa. Una relación íntima y personal, como alguna vez representó Alejandro Agresti en su película Buenos Aires Viceversa, cuando el personaje de Mirta Busnelli, mientras miraba la transmisión del informativo, conversaba con quien relataba las noticias desde la TV.

Lo cierto es que desde sus comienzos al día de hoy, en el que contamos con siete señales de noticias que informan 24 horas, los siete días a la semana, la estructura de los noticieros y los contenidos fueron variando, pero lo que no cambió fue la dupla presentadora. El Reporter Esso fue el primero en el rubro producido por canal 11 en 1963. Su duración era de quince minutos, se armó con un formato traído de los Estados Unidos y el estilo era puramente informativo y austero, con la conducción a cargo de Armando Repetto.

Andrés Percivale, Tomas Eloy Martinez y Mónica Cahen D´anvers

Más adelante llegarían dos marcas registradas en materia de noticias. El 3 de enero de 1966, debutó Telenoche con la conducción de Mónica Cahen D’Anvers, Tomás Eloy Martínez y Andrés Percivale. Si bien arrancaron a las 23, a los pocos meses ocuparon el horario de las 20, que sería histórico para este noticiero. En aquella época, los conductores viajaban por el mundo para contar la noticia “con ojos argentinos”. Así fue que Percivale cubrió la primera línea de batalla en la guerra de Vietnam y Cahen D’Anvers siguió desde Cabo Kennedy la llegada del hombre a la Luna. Muchos años después llegó la emblemática pareja de Telenoche conformada por Mónica Cahen D´Anvers y Cesar Masetti . Que la dupla fuera matrimonio le daba un condimento especial a la cosa. Si bien los roles estaban definidos, siempre hubo un espacio para el juego entre ambos y el público lo compró así. Con un perfil cálido, pero a la vez implacable cuando la noticia lo requería, ambos se convirtieron en la pareja modelo de la historia de la V local. Más tarde llegó el tiempo de María Laura Santillán y Santo Biasatti.

Nuevediario, las dos caras de la verdad , tuvo su época de apogeo en los años ochenta en el Canal 9 de Alejandro Romay, de la mano de Horacio Larrosa como gerente de noticias. La pareja conformada por Silvia Fernández Barrio y Juan Carlos Pérez Loizeau, junto con un gran equipo de colaboradores, llegó a medir 25 puntos de rating en espacio central de las 20. Con roles equilibrados, en aquella época, los conductores eran esperados a la salida de la emisora por cientos de televidentes que querían pedirles un trabajo, por la salud de un familiar o simplemente para saludarlos. Con estilo directo y popular, columnistas como José de Zer en la búsqueda de ovnis o el indignado José Corzo Gómez hicieron historia.

América encontró en Mónica Gutiérrez y Guillermo Andino su pareja más estable . Desde 2005 y hasta 2019, ambos llevaron adelante la segunda edición de noticias con estilos muy diferentes. Ella, histórica en las noticias desde ATC en los años ochenta y él, si bien debutó en Realidad 87, cuando falleció su papá, venía de conducir distintos magazines en TV. A diferencia de otras parejas, a la hora de tratar la información, Gutiérrez siempre fue la más incisiva y Andino, el conciliador.

“En mi experiencia, habiendo estado conduciendo noticieros en televisión con distintos compañeros, creo que es muy importante mantener las duplas y los horarios. La gente establece con los presentadores de noticias una relación de mucha familiaridad”, le dijo Mónica Gutiérrez a LA NACIÓN.

La periodista, que a lo largo de su carrera compartió pantalla con Carlos Campolongo, Néstor Ibarra, Luis Majul, Rolando Graña y Guillermo Andino, entre otros, cree que “las duplas son exitosas cuando la gente percibe que hay armonía en la pareja de noticiero. Esa armonía no se puede fingir, se transparenta mucho. El secreto de una buena dupla de conductores , que se parece mucho a una relación matrimonial, es el poder de negociación entre ambos”.

Esteban Mirol y Marisa Andino, las caras del noticiero del mediodía de elnueve PATRICIO PIDAL - AFV

Con la salida de Cristina Pérez de la conducción de Telefe Noticias, ya casi no quedan parejas históricas en los noticieros de aire, a excepción de Marisa Andino y Esteban Mirol en el nueve. La dupla que supo arrebatarle el liderazgo a Telenoche provocó incluso especulaciones en la audiencia sobre si fueron alguna vez pareja en la vida real o no. Con una construcción de años, ambos encontraron diferentes perfiles que contribuyeron a la armonía televisiva.

No es casualidad que el canal haya decidido no reemplazarla y dejar que Barili quede como única cara a la hora de contar las noticias. En consonancia con el exitoso Noticiero de la gente, que lleva adelante Germán Paoloski acompañado por Milva Castellini, Mauro Szeta, Fernando Carlos y Josefina Ansa, Telefe tiene claro que la credibilidad de quienes están al aire es fundamental, tanto o más que los contenidos que se ponen en pantalla.