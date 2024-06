Martín Fierro a la Radio 2024: los discursos más encendidos de la noche

Escuchar

El Martín Fierro a la Radio 2024 prometía dejar discursos encendidos, llamados a la reflexión y reclamos varios, y cumplió. A lo largo de la velada -celebrada en La Rural y transmitida en vivo por América TV- fueron varios los periodistas y conductores que aprovecharon su breve paso por el escenario para hacer a un lado los agradecimientos personales para emitir un mensaje referido a la actualidad política, económica y social que atraviesa el país.

Fernández Díaz, por el periodismo independiente

Jorge Fernández Díaz Captura de pantalla

El tercer premio de la noche fue el de mejor analista político / económico y el ganador fue Jorge Fernández Díaz por Pensándolo bien, de Radio Mitre. El periodista fue el primero de la noche en hacer referencia a la actualidad en su discurso. Luego de agradecer a su familia y a sus compañeros de trabajo, Fernández Díaz habló de la importancia del periodismo independiente.

“El análisis político crece en todo el mundo. Es importante. A mí no me gusta dar sermones, pero creo que lo que exige es que estudiemos permanentemente. No sirve simplemente con mirar el puro presente de manera meramente informativa, sino que lo que necesitamos los periodistas es estudiar todos los días. Hacernos el tiempo para perfeccionarnos y para cumplir el rol de siempre estar siendo independientes y mostrar los errores del Gobierno”, explicó. “La única manera en que un Gobierno puede enmendarse es que los periodistas cumplamos ese rol. Ojalá lo sigamos cumpliendo ”, cerró.

Alejandro Bercovich y la “verdad devaluada”

Alejandro Bercovich Captura de pantalla

Alejandro Bercovich, al subir al escenario para recibir junto al equipo de Pasaron Cosas el premio a mejor programa periodístico diario vespertino en FM, habló de la actualidad del periodismo y de las personas que permanecen detenidas luego de las manifestaciones realizadas frente al Congreso el miércoles pasado, mientras se votaba en la Cámara de Senadores la Ley Bases.

El periodista dedicó el premio a todos los periodistas que buscan la verdad “en un momento en el que la verdad está muy devaluada”. “Están devaluados los periodistas también: tres de cada cuatro ganan menos de la canasta de pobreza. Y esa pobreza también está lamentablemente en la práctica del periodismo, porque buscamos la verdad, investigamos, estudiamos -como decía Fernández Díaz- trabajamos... Pero hay algunos que en una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país y en la que se llevan presas 30 personas por protestar, 16 de ellas todavía presas hoy, presos políticos, eligen mirar para otro lado ”, sentenció. “A ellos, y a los que justifican todo eso, vergüenza. Nada más”, cerró.

Cristina Pérez, por la AMIA y los secuestrados de Hamás

Cristina Pérez Captura de pantalla

Cristina Pérez no pudo contener las lágrimas cuando mencionaron su nombre como la ganadora del premio a la mejor labor en conducción femenina en AM por su programa en Radio Rivadavia. La periodista, pareja de un funcionario del gobierno actual -Luis Petri, su pareja, es el Ministro de Defensa de la administración de Javier Milei-, habló en su discurso de la causa AMIA y pidió por los secuestrados argentinos de Hamás que están en cautiverio desde el 7 de octubre del 2023.

“Siempre que tengo la posibilidad de recibir un premio, pienso por quién tengo que elevar la voz”, explicó. “Dentro de un mes se cumplen 30 años del atentado a la AMIA: en los escombros de la AMIA, donde los vi por primera vez a muchos de ustedes porque comenzábamos nuestras carreras, descubrí que el terrorismo ataca nuestro derecho a ser quiénes somos. Y no es normal pedir 30 años justicia. Se habla mucho de castas en estos tiempos. La casta de los impunes pasa demasiado bajo el radar. Contra la casta de los impunes pido hoy. Le dedico a los familiares de las víctimas la AMIA y a los que espera que liberen a los secuestrados por los terroristas en Gaza, especialmente los secuestrados argentinos, entre los que hay dos bebitos, Ariel y Kfir Bibas”, cerró.

María O´Donnell bregó “por la libertad”

María O´Donnell Captura de pantalla

María O´Donnell subió al escenario para recibir el galardón a la mejor labor periodística femenina 2023 por su trabajo en Urbana Play y fue contundente al hablar de la importancia de la libertad. “ La libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan ‘pauteros’, sin que nos insulten; de la libertad de ir a protestar en paz y con los derechos constitucionales sin que te metan preso acusándote de delitos muy graves; de la libertad de las mujeres a hacer con nuestros cuerpos lo que la ley nos permite sin que nos llamen asesinas; de la libertad de amar a quien te dé la gana, a casarte y a divorciarte cuantas veces quieras . Muchas gracias”, exclamó.

Ernesto Tenembaum: “Sigamos hablando, sigamos denunciando”

Ernesto Tenembaum Captura de pantalla

Ernesto Tenembaum se quedó con la estatuilla a mejor labor periodística masculina 2022 por su trabajo en Radio con Vos, donde conduce ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. Al subir al escenario y luego de los agradecimientos de rigor, decidió centrar su discurso en la actualidad. “Somos un grupo de gente que hace algo que nos encanta y es contar las noticias, que a veces son muy amargas, de la mejor manera posible”, arrancó. “Quiero sumarme un poco a lo que dijeron Ale -Bercovich- y María -O´Donnell-. No es bueno que cuando hay disidentes se los trate de ensobrados. Hay gente que piensa por sí mismo, que dice lo que piensa, y lo piensa con libertad y es gente honesta y gente valiente. No es buena idea para el poder tratar de acallar la libertad y mucho menos en nombre de la libertad ”, expresó.

“Estamos otra vez teniendo que medirnos con insultos, escraches, barbaridades que se dicen por decir lo que pensamos. Es una idea muy mala tratar de pelear contra la libertad porque cuando se pelea contra la libertad se pierde siempre, tarde o temprano. Para todos nuestros colegas, sigamos hablando, sigamos denunciando”, cerró.

Beso Casella, “por el laburo precarizado”

Beto Casella Captura de pantalla

Beto Casella subió al escenario cuando Nadie nos para, de Rock & Pop, ganó como mejor programa periodístico matutino diario FM. Sobre el final de los agradecimientos, y luego de la palabra de sus compañeros, habló de la actualidad de los trabajadores del rubro. “Un parrafito, breve. El universo de la gente que labura en la radio, la gran mayoría, no está esta noche acá. Está en la casa, por ahí lo está viendo por la tele, y son por ahí los que más relegados vienen. Un poquito precarizados en cuanto al laburo. Muchas chicas y muchos chicos laburando informalmente, en negro. Hay gente que subió a este escenario que se tiene que conseguir un auspicio para sentarse en una radio. No es contra nadie. Yo confío en que los empresarios periodísticos, los gerentes que deciden estas cosas van a tratar de que no se precarice más todavía, porque duele tener chicos y chicas al lado que no llegan al 20. No es un discurso político. Todos sabemos que es así y solidaricémonos con ellos, que hoy no están acá”, se despidió.

Nelson Castro, “por una sociedad más transparente”

Nelson Castro Captura de pantalla

Crónica de una tarde anunciada ganó temprano en la noche como programa vespertino diario en radio AM y Nelson Castro se mostró muy emocionado al recibir la estatuilla. Luego de un largo silencio, donde saludó con gestos a quienes lo aplaudían, agradeció a radio Rivadavia, a sus compañeros y a “la gente”. También habló, con una frase prestada, de la tarea y la vocación que debe tener la profesión por cumplir su misión: “El periodismo es un instrumento clave para hacer a las sociedades más transparentes y plurales, algo de lo cual tenemos desesperada necesidad en la Argentina”.

Pasada la medianoche, Castro volvió a ganar un premio, esta vez a la mejor labor periodística masculina 2023. “Quiero agradecerles a todos el cariño”, arrancó, y decidió mencionar fragmentos de los discursos que escuchó a lo largo de la noche. “Suscribo tanto a las cosas que aquí se dijeron. También, como decía Beto Casella, por la gente que trabaja en la radio, para que tengan todos mejores condiciones de trabajo. Y para que todos tengan fuentes de trabajo dignas. Por lo que dijo Ernesto, para que todos nos podamos expresar. Y una de las cosas hermosas de esta noche es la pluralidad. Por lo que dijo Cristina, de que sigamos siendo la voz de los que muchas veces no tienen voz”, repasó.

Por último, con el Martín Fierro de Oro en la mano, Nelson Castro habló de la importancia de la diversidad de voces. “Me conmueve verlos a todos aquí hasta el final de la ceremonia porque es un ejemplo de lo que es la radio. Es un nivel de convivencia: los que pensamos a, b, c, d o e hoy estuvimos todos aquí. Saludándonos, respetándonos. Y este es el mensaje que humildemente quiero dejar en este momento tan emocionante para mí. Tenemos que construir una sociedad de respeto. Y nosotros, los periodistas tenemos una responsabilidad, y la radio también, para defender el pluralismo de todos los autoritarismos ”, analizó.

“Es muy importante que estén las voces que piensan diferente a la mía, como las que pueden pensar igual. Y en la medida que logremos eso, vamos a asegurar dos cosas: primero, la vigencia de la radio, algo fundamental para construir la vida en democracia. Y segundo, para educar. Ante tanto autoritarismo, ante dirigencias que fallan, este consenso que significa respetar el pensamiento diferente es fundamental. La grieta nos embrutece, la pluralidad nos enriquece. Y hoy la radio es garantía de pluralidad. Viva la radio para siempre”, gritó, y cerró así la noche más importante de la radiofonía argentina.

