Sin sopresas: así fue la final de Gran Hermano que consagró a Solange Abraham como ganadora

El encierro al fin terminó. Después de casi siete meses, Gran Hermano - Generación Dorada, la edición más cuestionada del histórico reality de convivencia, llegó a su fin y consagró a una de las jugadoras más polémicas como la ganadora.

El programa empezó a las 22:41 con un clip que combinó movimientos en un tablero de ajedrez con la entrada de los jugadores a la casa, algunos de los momentos más comentados y con la voz en off del conductor y productor del ciclo, Santiago del Moro, relatando las distintas instancias del juego.

En la casa, Solange Abraham -exparticipante de la sexta edición de GH- y la humorista Yisela “Yipio” Pintos, las dos finalistas, esperaban solas y ansiosas la definición del público. Dueñas de juegos totalmente distintos y enfrentadas desde el principio del encierro, las dos compartían una particularidad: ambas salieron de la casa en algún momento del reality y volvieron a ingresar.

En rigor, Abraham salió en dos oportunidades, cuando la producción la eligió para viajar a Miami a participar del reality La Casa de los Famosos, y al ser expulsada por Gran Hermano apenas unas semanas después. La historia de Yipio fue diferente: salió de la casa cuando su marido le advirtió que su madre había tenido un problema de salud y la necesitaban en Uruguay, el país del que es oriunda.

Los reingresos también se dieron con modalidades distintas. Mientras Yipio entró en el repechaje por el voto del público, Solange se negó a participar de esa instancia e ingresó luego con un “Golden Ticket” otorgado arbitrariamente por la producción.

Estas situaciones y el hecho de que muchos televidentes entendían que los panelistas -Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Mariana Brey, Eugenia Ruiz y Ana Laura Román- mostraron durante todo el ciclo un marcado favoritismo por la tucumana hicieron de este Gran Hermano el más cuestionado en las redes y, quizás, el más polarizado de los últimos tiempos.

Ya en comunicación con la casa y con las dos finalistas mirando la pantalla, Del Moro presentó “un clip emotivo”, con muchos de los participantes llorando, consolándose, desfilando y besándose. “No puedo hablar. Estoy muy emocionada. Para mí esta experiencia fue hermosa. Gracias a la gente que está ahí afuera apoyando, a mi familia, a mi hija... Gracias a Gran Hermano por darme esta oportunidad. Traté de dar lo mejor de mí, para estar a la altura de todo esto. Espero que haya sido suficiente”, expresó Abraham después de ver las imágenes.

Yipio, en tanto, indicó: “Gracias eternas. Gracias a la gente que viene bancando esta locura. Gracias por permitirme aprender jugando y jugar aprendiendo. Gracias por permitirme aceptarme en todos mis estados. Y gracias sobre todo a esta casa por la gente maravillosa que me dio y por el aprendizaje interno que me llevo. Más allá de lo que pase, me llevo una experiencia que no sé si se la voy a poder transmitir a alguien, porque trato de encontrar las palabras y no alcanzan. Lo único que puedo decir es que en esta casa sentí como nunca, a niveles que no había sentido nunca en mi vida, como la adrenalina que siento ahora”.

Después de un escueto análisis de algunos de los panelistas, llegó otro tape con todas las personas que hacen posible la realización del programa y le siguió un largo discurso de agradecimiento del conductor. Entonces sí, apareció un clip que tenía que ver con la final: el paso de las dos finalistas por el programa, sobre todo sus discusiones y peleas.

“Se han registrado más de 30 millones de votos, en una final muy aguerrida con dos campeonas ahí. Quiero felicitar a las familias. Sé que es muy complicado que ingrese alguien, porque a la familia la arrastra y la ingresa también en la casa, y no están acostumbrados al tema mediático y de las cámaras y este programa de alguna manera los termina involucrando”, expresó Del Moro, después del clip.

A las 23:19 se dio por cerrada la votación y, minutos después, el conductor volvió a comunicarse con la casa para comunicarle a las finalistas y a los televidentes quién había resultado vencedora.

“Chicas, quiero decirles algo: hoy hemos estado en una placa récord. Cuando les decía que son dos ganadoras es porque han ido ahí, cabeza a cabeza todo el tiempo, dentro y fuera de la casa. Pero bueno, hay una ganadora. Vamos a hacer algo: cuando diga el nombre, obviamente se pueden despedir entre ustedes, pueden recorrer la casa y pueden irse, y quien cierra la casa tiene una despedida especial con el Big”, les anunció el conductor.

A las 23:25, entonces, se reveló el misterio: Abraham se consagró como la ganadora de la edición. Mientras la concursante uruguaya abandonaba la casa, sin que la ganadora la despidiera, Gran Hermano le dedicó unas palabras. “Estoy feliz, estoy emocionada y muy agradecida. Mi premio va por otro lado. Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena. Creo que yo ya gané, aunque la ganadora es Sol y la felicito”, expresó, mientras se colgaba del cuello las fotografías de sus excompañeros de programa.

En el living, Abraham seguía gritándole a la cámara: “¡Gracias. Valió la pena el esfuerzo. ¡Gracias, por Dios!”. Cuando fue su momento de salir, la ganadora del reality escuchó las palabras de despedida de Gran Hermano, quien la invitó a observar cómo las luces de la casa se apagaban como señal del fin del ciclo. “¿Puedo decirlo?“, preguntó entonces Abraham, y con el consentimiento del ”Big", gritó: “¡Jaque Mate!“, en concordancia con la temática del primer tape de la noche.

“Llegó la hora de caminar hacia la puerta, la misma que una vez, hace mucho tiempo, te vio entrar llena de sueños”, dijo Gran Hermano, ya con las luces de la casa apagadas y un reflector apuntando hacia la campeona. “Te quiero agradecer de todo corazón por haberme dado la oportunidad de volver por segunda vez a tu casa, que valoro y que traté de honrar. Espero haber estado a la altura de todo esto. Gracias Telefe, gracias Kuarzo”, dijo Abraham antes de salir.

Antes de que la ganadora llegara al estudio, Del Moro dio a conocer los porcentajes de la votación: 51,8% para Abraham y 48,2% para Pintos.

Santiago del Moro mostró los porcentajes de los votos (Foto: Gran Hermano)

Después, el ganador de la última edición, Santiago “Tato” Alcorta, les entregó a ambas sus respectivos premios 70 millones de pesos y una casa a estrenar para la vencedora, y 20 millones y una vivienda para Yipio.

Y mientras los familiares corrían a saludarlas, terminó formalmente una nueva edición de Gran Hermano que, seguramente, será recordada por sus controversias.