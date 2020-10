Sofía Pachano recibió críticas por su plato en MasterChef y no pudo evitar las lagrimas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 10:38

El curry fue el ingrediente del desafío de la última edición de Masterchef Celebrity y a casi todos los participantes les fue mal. El domingo transcurrió la segunda eliminatoria del reality culinario por Telefe y entre los que pelearon por defender su lugar se encontraba Sofía Pachano. La joven actriz, y cocinera por placer, aseguró que estaba confiada pero todo terminó en un ataque de llanto tras la devolución del jurado.

"Si le agregás una banana es un plato cubano casi. Yo me habría terminado el plato. Está super rico, pero no cumple con la consigna de hacer un curry del sudeste asiático", expresó Martitegui con autoridad, y de inmediato Sofía no pudo esconder sus sentimientos.

"¿Estás bien Sofi? Te veo conteniendo una emoción tremenda", consultó Santiago Del Moro y con titubeos previos, la participante respondió: "No. Tengo mucha angustia, como que todo mal. Me gusta el sabor, sólo le falta picante. Me angustia cocinar asiático. Fui y lo disfruto, pero me frustra mucho que a ustedes no les guste", señaló entre lagrimas.

Ante el comentario, los jurados y la chef invitada de la noche, Christina Sunae, aseguraron que el plato no cumplía con la consigna pero no por eso dejaba de estar delicioso. "Lo que faltó es el golpe asiático. El plato está muy rico, pero no es un curry del sudeste asiático", remarcaron.

A pesar de su mala perfomance, Sofía logró pasar de la eliminatoria y fue salvada para continuar en el certamen. En este sentido, El Mono de Kapanga fue quien debió dejar el show tras quedar con Rocío Marengo en el último lugar. La despedida del cantante generó tristeza en el piso y una ola de comentarios de apoyo en las redes. "Se va como un grande", expresaron sus colegas.