Sofía Pachano desembarcó en Japón para disfrutar de unos días de vacaciones junto a Ana Sans, su mamá. Y entre paseos, celebraciones, nuevas experiencias y restaurantes exóticos, el sábado terminó en un hospital de Tokio como consecuencia de una alergia alimentaria . “Estoy mejor, pero aún sigo medio Bridget Jones”, escribió divertida en una historia de Instagram luego de compartir el percance. Además, confirmó que solo se trató de un susto, que no estuvo internada y que ya retomó el itinerario tal cual lo había planificado.

“El día 4 de Tokio no fue muy divertido que digamos”, arrancó el relato la actriz y conductora en su Instagram. “Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio Bridget Jones”, continuó, con una foto en primer plano de su cara y una referencia al personaje de Renée Zellweger en la pantalla grande. Luego, compartió otra imagen, esta vez recostada en una camilla, con el suero en el brazo. “Me dieron corticoides y antihistamínicos en el hospital”. Tras la breve visita a la guardia, volvió al hotel para continuar con su viaje.

Sofía Pachano compartió en su cuenta de Instagram el traspié que vivió en su viaje a Tokio Instagram

Con mucho humor, Pachano contó que tuvo una reacción alérgica en el país asiático Instagram

Pachano es una viajera frecuente y cada vez que recorre otras ciudades y otros países comparte sus experiencias en sus redes sociales. Para darle un cierre al percance, decidió dar algunos consejos al respecto, como viajar con botiquín, cuidarse y tener un médico a quien poder contactar en la Argentina. “Nunca fui alérgica a nada, hasta ahora. Es decir, te puede pasar ”, aclaró. “Me asusté mucho (sigo medio asustada porque sigo hinchada)”, escribió luego.

Consultada por LA NACIÓN, Pachano contó que a raíz de la noticia muchos familiares y amigos la llamaron preocupados y aclaró que en realidad su paso por el hospital fue breve: apenas una visita a la guardia. “No estuve internada”, aseguró. “Tuve una alergia grande, fui a la guardia, me inyectaron y de a poco me está bajando la inflamación. Seguí con mi viaje normalmente”, agregó la también cocinera y autora de un libro de recetas. “Estoy viva, de vacaciones y de ciudad en ciudad”, expresó luego.

Y sobre su futuro laboral y lo que hará una vez que regrese de Asia, Pachano contó que tiene proyectos aunque no quiso dar más detalles: “No puedo decirlo por ahora”.

Lejos de angustiarse, la actriz y cocinera se tomó con humor la hinchazón que le causó la alergia Instagram

Al margen de la humorada, Pachano compartió algunos tips para viajar Instagram

Tal como suele hacer cada vez que viaja, Pachano compartió en las redes su experiencia como viajera: su traslado del aeropuerto al centro de la ciudad en tren; datos útiles y tips para turistas; una visita a una cadena famosa de Sushi; su parada en una cafetería donde hay animales sueltos entre las mesas; las calles de Tokio; las tiendas, los restaurantes callejeros, las grandes torres y muchas fotos de comida. Antes de desembarcar en Japón, Pachano había recorrido Ámsterdam.

Amor por la cocina

Además de actuar, Sofía Pachano ama cocinar y así lo demostró en su paso por MasterChef Celebrity Matías Salgado

Con el arte y la vocación como herencia de sus padres, Ana Sans y Aníbal Pachano, Sofía se convirtió en actriz, cantante y bailarina, pero con el tiempo le sumó un cartelito más a su biografía: el de cocinera. El amor por cocinar se lo inculcó su abuela. “Mi abuela Dora era como una segunda mamá y recuerdo que cuando iba a su casa, lo primero que me preguntaba era si había comido. De alguna manera, la cocina y el amor estaban relacionados y creo que eso es una herencia: cada vez que vienen mis amigos a comer a mi casa, darles de comer algo rico es una forma de ofrecerles amor y demostrarles todo lo que los quiero”, le contó hace unos años a LA NACIÓN.

Luego de estudiar dos años en el IAG (Instituto Argentino de Gastronomía), Pachano participó de MasterChef Celebrity, donde se convirtió en una de las famosas más queridas. Su paso por el reality la llevó, luego, a formar parte del staff de Cocineros argentinos por un tiempo y a escribir un libro de recetas. Recetas en papelitos es, según ella misma detalló, un trabajo periodístico que cuenta con más de 90 recetas de abuelos de diferentes colectividades, un compilado que hace “al patrimonio cultural de América Latina”.

Sofía Pachano junto a su novio, el actor Santiago Raimundo Gerardo Viercovich - LA NACION

Además de los viajes, sus trabajos en la tele y el teatro y su pasión por la gastronomía, Sofía comparte en sus redes su amor por Santiago Raimundo, su novio desde comienzos de 2021.

