Telenueve: así se hace el noticiero del mediodía que viene pisando fuerte y le gana a Telefe y eltrece

La televisión, que suele ser estruendosa cuando le va bien, cuenta con algunos oasis que enarbolan el bajo perfil. Telenueve al mediodía se ubica en esta inusual categoría. El noticiero, conducido por Esteban Mirol y Marisa Andino es un éxito silencioso que pisa fuerte en su franja extendida, entre las 12 y las 13.30, por la pantalla de elnueve, con promedios de rating que, con cierta frecuencia, superan a los de Telefe y eltrece , los canales líderes.

“El primer objetivo es informar, pero, además, el noticiero tiene que acompañar y ser entretenido. Y esto no tiene que ver con la superficialidad, sino todo lo contrario, la gente sabe que acá encontrará noticias chequeadas haciéndole frente a las redes sociales que multiplican cualquier tipo de información sin importar la veracidad. Nosotros hacemos otro tipo de construcción”, explica Marcelo Antin, quien tiene a su cargo la Gerencia de Noticias y es el responsable de las cuatro ediciones informativas del canal: Telenueve al amanecer, Telenueve al mediodía, Telenueve central y Telenueve al cierre. No es poco en tiempos donde el periodismo profesional le hace frente a las fake news irradiadas con una buena dosis de penetración social.

Esteban Mirol y Marisa Andino en el set de Telenueve al mediodía, en las instalaciones que el canal tiene en el barrio de Colegiales PATRICIO PIDAL - AFV

“Hay muchas maneras de meterse en la casa de la gente. Creo que nosotros lo hacemos dando noticias de manera humana” , sostiene Esteban Mirol, enfocado en la clave de uno de los pilares del noticiero. Para Marisa Andino, la buena factura se debe, en gran medida, a la presencia de un equipo de producción de profesionales: “ Es gente que trabaja duro, que está informadísima y que corre detrás de la noticia, con Pablo Scorofitz a la cabeza” .

Pablo Scorofitz es el productor ejecutivo del noticiero y quien, ni bien despunta el día, ya está pensando en los contenidos del programa que saldrá al aire desde las 12. “Si te preguntás qué está pasando, tenés que mirar un noticiero del mediodía. A la noche, el hecho ya sucedió, es el coletazo” , reconoce el productor que lleva 24 años desempeñándose en el área de noticias de elnueve, una emisora que albergó al histórico e histriónico Nuevediario, cuando Alejandro Romay era el dueño del canal, y que lleva 19 años expandiendo la marca Telenueve, creada por Daniel Hadad, quien se hizo cargo de la empresa luego de un breve período en manos de los capitales australianos que bautizaron como Azul Televisión al icónico Canal 9 Libertad. Hoy, elnueve forma parte del Grupo Octubre, perteneciente a Víctor Santa María , titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Además de elnueve, el Grupo Octubre está conformado por el diario Página 12, las revistas El Planeta Urbano y Caras y Caretas y la radio AM 750, entre otros medios.

Trascender la grieta

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala”, sostuvo el filósofo, ensayista y periodista Albert Camus. En ese sentido, los responsables de Telenueve al mediodía rescatan la falta de presiones o limitaciones a la hora de escoger las noticias que se dirán al aire. “Una parte del público busca validar su pensamiento en determinados espacios o canales de noticias. Nuestra audiencia es la que no se ubica en los extremos de la llamada grieta. Nos buscan porque nosotros hacemos periodismo sin agrietarnos, criticamos a unos y a otros. Y, debo reconocer que el público que no busca la grieta es cada vez mayor”, afirma Antin.

En un tiempo donde las polaridades están a la orden del día, Telenueve al mediodía apuesta por transitar un camino menos enfervorizado, lejos de los fanatismos y más ecuánime, sin desvirtuar el espíritu crítico que, por definición, conlleva el ejercicio del periodismo. “Es muy difícil hacer un noticiero en un clima de grieta, pero nosotros hemos logrado surfearla. Nadie puede afirmar que el noticiero se identifica con tal o cual idea política. El prejuicio existió, ya que lo primero que hace la gente es preguntarse a quién responde o para qué lado tira el que habla. A lo largo de los años, pudimos derribar esa barrera y hoy no existe la desconfianza. Básicamente, no respondemos a nadie, tocamos la noticia sin pensar en beneficiados o perjudicados ”, dice Scorofitz con indisimulable satisfacción. Los modos medidos y una selección de temas de paleta de colores expandida le dan la razón.

Telenueve al mediodía le escapó a la militancia camuflada de información. “A mí nunca me llamaron los políticos. Creo que se sabe, se ve en la pantalla, cuándo un noticiero puede ser influenciado o no. Querer influirnos no sirve. Trabajamos con total libertad”, remarca el productor ejecutivo. “Sentimos a quién le hablamos”, dice Andino, mientras que Mirol grafica con claridad: “Pensamos que, del otro lado, hay macristas, peronistas y gente de izquierda”. Telenueve al mediodía se inserta en un mercado competitivo donde cada noticiero tiene su sello identitario, tal como sucede con Telefe Noticias, el más visto de la televisión argentina desde hace varios años, o Telenoche, el formato con seis décadas de historia.

Marcelo Antin, Marisa Andino, Esteban Mirol y Pablo Scorofitz, responsables de la edición diaria de Telenueve al mediodía PATRICIO PIDAL - AFV

Ellos

En 1964, el filósofo, crítico y docente canadiense Herbert Marshall McLuhan sostuvo que “el medio es el mensaje”. Aquella idea, muy utilizada en los claustros de formación periodística durante la segunda mitad del siglo pasado y comienzos del actual, iba en busca de poner en blanco sobre negro la importancia gravitante del transmisor de la noticia. En ese sentido, los nombres de Esteban Mirol y Marisa Andino inciden favorablemente, algo esencial en un noticiero que debe lograr la confianza de sus audiencias. Con un estilo mesurado y afable, los conductores logran transmitir la diversidad de temas que aborda el noticiero con luz propia.

“Le encontramos el tono. Marisa Andino y Esteban Mirol lograron un vínculo que se ajusta al tipo de comunicación ideal para el horario del mediodía”, dice Antin. Mirol, por su parte, define el vínculo con Andino y, a su vez, con el público de manera muy precisa: “Empatizamos”. Ese ida y vuelta con los televidentes continúa más allá de los 90 minutos de programa: “Les pedimos que nos escriban, por eso, cuando termina el noticiero, seguimos trabajando. La gente se comunica y nos cuenta sus historias de vida, con sus alegrías, problemas y aquellos reclamos que, a través de un noticiero, pueden llegar más rápido a oídos de los funcionarios”, dice Andino, quien también es locutora y ha llegado a trabajar en aquel histórico programa Mirtha para todos que marcó el regreso de Mirtha Legrand a la televisión abierta en la década del 90.

En tiempos de pandemia, al set de Telenueve al mediodía ingresa el personal esencial para la realización del noticiero PATRICIO PIDAL - AFV

LA NACION visitó el amplio set desde donde sale al aire Telenueve al mediodía. Ubicado a más de cien metros de la redacción, montada en un subsuelo lindante con la calle Conde, el estudio del noticiero cuenta con una impactante pantalla que vincula el interior con todo aquello que sucede en la calle.

En tiempos de pandemia, no es mucha la gente que se encuentra detrás de cámara. El gerente de noticias alterna entre el set y el control, supervisando una dinámica que parece marchar sobre rieles. Quien espere encontrar un staff de gente nerviosa, hablando en voz alta y corriendo de un lado al otro se sentirá defraudado. La armonía del estudio va de la mano del buen humor de los conductores, los columnistas y el equipo técnico. Cuando llega la publicidad de unas conocidas pastas, todos, sin excepción, incluidos los conductores, se pondrán a cantar el jingle pegadizo que alienta a comprar la famosa “pasta del domingo”.

Y así como todos cantan en el corte, Esteban Mirol puede lucir al aire la camiseta de River Plate, luego de una notable victoria. Es el cumpleaños del periodista y las tortas se reparten a uno y otro lado de la escenografía. Ese es el clima que se vive puertas adentro, quizás como un arma de defensa ante la crueldad de la realidad. “Disfruto de las características de Marisa y Esteban, tienen muy claro que la noticia está afuera, con la gente. Nunca se ponen por delante de la noticia y eso es algo que la audiencia agradece ”, sostiene Scorofitz.

Contenido y continente

“El noticiero es como la vida, tiene de todo. Nosotros pasamos de los momentos de angustia a la alegría, pero jamás acentuamos el dolor , esa es una equivocación. Vamos a contar todo lo que sucede, y algunos hechos son muy tristes, pero sin exacerbar el tono, ya que eso es contraproducente”, grafica Marcelo Antin.

Una de las claves en torno a la buena química y empatía con el público de Mirol y Andino reside en el modo en el que cuentan la información y el grado de cercanía que establecen con los receptores. Este miércoles 29 de diciembre, Telenueve al mediodía se inició contando la historia de Noel, un perro abandonado durante la celebración de Navidad. Los conductores, luego de saludar al público, repudiaron el accionar de la madre que, ante la mirada de su hijo, dejó atado a un poste al cachorro. Recién después llegaría la realidad más cruda en torno a la pandemia, el incremento de los contagios de Covid y el colapso de los centros de testeos.

“Contemos lo que contemos siempre vamos en busca del damnificado. Marisa y Esteban tienen muy en claro que siempre el protagonista es el damnificado, por eso nombramos a la gente por su nombre. Hoy hablamos de Arturo y no de un playero agredido. La idea de llamar por el nombre a los involucrados en un hecho que tiene que ver con que pueden representar a muchos otros. Detrás de un caso de inseguridad o de salud, siempre hay personas”, ejemplifica Scorofitz.

Más allá del tono distendido que los conductores buscan darle al envío, lo cierto es que la noticia cruda también impera y es inevitable que no forme parte del noticiero. Marisa Andino reconoce: “somos muy sensibles y las noticias se nos hacen carne. Lloramos, reímos, nos emocionamos y nos enojamos. Nos mostramos tal cual somos. Es la única manera de transmitir las noticias como queremos transmitirlas”. En igual sintonía, Esteban Mirol sostiene: “es central seguir sintiendo aquello que contamos y que nada nos sea indiferente”. A la hora de pensar en aquellas noticias que los atravesaron especialmente, ambos coinciden en mencionar el crimen de Lucas González, el joven asesinado por un agente de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas.

“Atención, murió Diego Maradona a los 60 años”, dijo Esteban Mirol aquel 25 de noviembre del 2020 a las 13.23, mientras que en la pantalla se leía: “La peor noticia” . “No lo podíamos creer, buscábamos todas las fuentes posibles, los teléfonos de todos ardían, hasta que Alejo Rivera nos confirmó el fallecimiento ”, recuerda Marisa Andino, ante aquel mediodía en el que toda la rutina informativa se vio alterada repentinamente. Se sabe, en periodismo toda previsión puede modificarse en segundos.

“Cuántas veces hemos llorado en cámara”, reflexiona Andino. Su compañero desde hace 9 años, concuerda y apela a su intimidad: “La última vez fue cuando me vacunaron”. Telenueve al mediodía se desarrolla con una cuidada informalidad que no le resta credibilidad, pero le quita acartonamiento: “Salvo nosotros, creo que se hacen noticieros muy formales, quizá porque no se permiten nuestros modos”, evalúa Mirol. Marisa Andino cree que como dupla han desarrollado un estilo propio: “Nos reímos o nos acercamos a la cámara para hablarle a la gente, eso no suele verse en un noticiero”.

A diferencia de lo que sucede en espacios de noticias más formales, como son las cadenas norteamericanas, alemanas u orientales, Mirol y Andino no trabajan con telepronter , ese aparatito que se adosa a la cámara y que permite que los conductores lean las noticias mirando de frente y dando la sensación que están memorizando su parlamento. “No podríamos, nosotros le ponemos nuestra impronta”, dice Mirol.

Hablan los números

Según las mediciones proporcionadas por Kantar Ibope Media, el miércoles 9 de noviembre Telenueve al mediodía promedió 5,2 puntos de rating y tocó un pico de 5,7 puntos, superando a Flor de equipo (Telefe) y LAM (eltrece), que empataron en 4,8 puntos. El jueves 2 de diciembre, el noticiero de elnueve hizo 5 puntos y trepó a un máximo de 5,6 puntos, por encima de Flor de equipo (Telefe) y LAM (eltrece), que también midieron 4,8 puntos. Aunque en ambos casos la diferencia haya sido de pocas décimas, es un mérito destacable ya que el noticiero conducido por Esteban Mirol y Marisa Andino está inmerso en una pantalla mucho más fría que la de Telefe o eltrece. Tampoco son pocas las emisiones que, aún quedando en tercer lugar, corre muy cerca detrás de los líderes. El lunes 13 de diciembre, por ejemplo, Telenueve al mediodía promedió 4,1 puntos, mientras que eltrece hizo 4,5 y Telefe llegó a los 4,2, generando un “empate técnico”.

A su vez, Telenueve al mediodía logra altos porcentajes de encendido. El martes 21 de diciembre, entre las 12 y las 12.30, obtuvo 25% y 26,9% del share, cifras superiores a las que a esa hora lograba Telefe. Contabilizando hasta la emisión del lunes 27, durante diciembre el promedio mensual ascendía a 3,9 puntos. El último batacazo lo dio este martes 28 de diciembre cuando su promedio fue de 4,8 puntos, ganándole, nuevamente, a Flor de equipo y a LAM, formatos que midieron 4,5 y 4,4 puntos, respectivamente.

Si la batalla por el rating lo encuentra peleando parejo con Flor de equipo y Los ángeles de la mañana, más holgada es la diferencia con América, donde Es por ahí, conducido por Guillermo Andino, hermano de Marisa, promedia entre 1,5 y 1,8. Con la TV Pública y Net TV, la diferencia se amplía aún más. Otro de los méritos de este espacio es que suele alternarse con Bendita, el clásico animado por Beto Casella, la mejor audiencia de elnueve de lunes a viernes.

Antecedentes

Telenueve al mediodía ocupa una franja horaria que ha conocido grandes títulos del género. Aún se recuerda aquella saga de los noticieros Realidad... emitidos por el antiguo Canal 13 y que adosaban a su nombre el año que transcurría. Juan Carlos Pérez Loizeau y Ramón Andino, padre de Marisa y Guillermo Andino, eran los conductores de ese éxito descontracturado. Realidad... fue un espacio innovador, al punto tal que los periodistas estaban acompañados por la cocinera Chichita de Erquiaga, en tiempos de hornallas modestas que no conocían la parafernalia de MasterChef Celebrity. En este programa podía convivir con total naturalidad la noticia sobre un crimen con la preparación del vitel toné. “Estoy en el horario de papá, será por eso que suelo sentir que lo tengo al lado”, dice Marisa Andino.

A fines de los 80, cuando Héctor Ricardo García se hizo cargo del Canal 2 de La Plata, hoy América, Pinky condujo Teledós informa, aquel ciclo informativo donde la estrella anticipaba el corte con el latiguillo “sabemos que usted nos cree”. También al mediodía salía aquella primera edición de Telefe Noticias de los noventa, conducida por la histriónica Amalia Rozas y el periodista Carlos Asnaghi.

Cada horario implica un tono propio. El del mediodía, indudablemente, es más coloquial que el de la noche. Y si en las ediciones nocturnas prima lo político, en la mitad del día el reclamo por la instalación de un semáforo, el funcionamiento de la calefacción en una escuela o la inseguridad en los barrios de casas bajas, es tan o más importante que la suba del dólar blue o los debates por la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. La agenda setting con el sol en lo alto es bien distinta a la del prime time y el modo en el que los presentadores cuentan las noticias también difiere del de los noticieros centrales de la noche.

Estructura

Esteban Mirol encuentra sus referentes en nombres con ideología diferente. Sus influencias van desde Bernardo Neustadt hasta Víctor Hugo Morales, pasando por Mónica Cahén D´Anvers y César Mascetti. Marisa Andino no duda en reconocer que su gran modelo ha sido su padre. Mirol es fiel a la siesta que le recuerda su origen cordobés. Andino, en cambio, aprovecha la tarde para informarse y responder los innumerables mensajes de la gente, que se convertirán en la semilla de alguna historia para contar en el noticiero. “Si hay una noticia muy pesada, trato de no llevármela a casa”, se sincera la periodista.

“Llevamos nueve años juntos, así que sobrevivimos a la comezón del séptimo año”, se ríe Andino. Aunque Mirol le recuerda algún encontronazo cuando se trata de hablar de River Plate o Racing, el club de ella.

Además de los conductores, Telenueve al mediodía cuenta con un plantel de columnistas especializado integrado por Raúl Tuny Collmann (policiales y política), Alejo Rivera (deportes), Alexis Puig (espectáculos), Gabriela Zagordo (salud), Paula D’Ambrosio (jubilados) y Juani Velcoff Andino, hijo de Marisa, (temas transgeneracionales).

Además, el plantel se completa con un staff de 90 productores, periodistas y redactores y 40 personas integrantes del equipo técnico. Cuatro son los móviles que cubren la actualidad en vivo. “El móvil te acorta la distancia con la gente. Es fundamental establecer ese vínculo porque en la calle es donde sucede todo. Por eso es tan importante saber dónde poner el móvil, ya que la noticia no pasa adentro de un estudio de televisión”, remarca Scorofitz, encargado de balancear los temas más crudos con las cuestiones más amenas: “No te podés pasar una hora y media llorando o riéndote, hay que equilibrar”.

Marisa Andino y Esteban Mirol en el ingreso al estudio donde hacen el noticiero PATRICIO PIDAL - AFV