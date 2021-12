De Jack Nicholson a Demi Moore: cinco grandes revelaciones de famosos

Sus vidas son públicas y sabemos casi todo sobre ellos. Sin embargo, hay muchos secretos que jamás hubiéramos imaginado y que, de un día para el otro, las celebrities deciden develar, ya sea para hacer catarsis y sanar alguna herida del pasado o simplemente para servir de ejemplo con sus historias de resiliencia. Te contamos cinco grandes revelaciones de famosos que te van a sorprender.

A los 37 años, Jack Nicholson descubrió quién era su mamá

Jack Nicholson descubrió que su hermana era su madre y que sus padres eran sus abuelos Archivo

A diferencia de la mayoría de los famosos -que llegado un momento particular de sus vidas- deciden contar sus secretos en alguna entrevista o autobiografía, en este caso fue un periodista de Time Magazine, quien hizo que Jack Nicholson descubra uno de los hechos más inesperados de su vida . Es que este redactor estaba preparando un artículo sobre la vida del actor y consultó con varias personas que lo conocían desde su infancia; sin saber que una de ellas le revelaría un dato impensado: June, quien él creía que era su hermana mayor era, en realidad, su madre.

Según lo que describe el periodista, su fuente era una conocida de la familia que le había contado que June, de 17 años, quedó embarazada y sus padres, los fervientes católicos John y Ethel May, decidieron hacerse cargo del bebé como si fuera de ellos. “Fue un momento bastante dramático, pero no lo llamaría traumático. Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”, explicó Nicholson en su documental Dr Jack et Mr Nicholson, donde se retrata este hecho. Si bien en un principio su reacción fue negar rotundamente las palabras del entrevistador, inmediatamente recurrió a su “tía” Lorraine para confirmar la versión, ya que tanto June como sus abuelos estaban muertos. Respecto a la identidad de su padre biológico, esto sigue siendo un misterio. En la biografía La vida de Jack se menciona como posibles progenitores a Eddie King, un actor y compañero de baile de June; y al showman Don Furcillo-Rose, quien llegó a pedir un análisis de ADN al que Nicholson se negó.

Demi Moore perdió un hijo de Ashton Kutcher

Demi Moore reveló varios hechos oscuros de su pasado en sus memorias ANGELA WEISS - AFP

“Ya no hay nada que tenga que esconder o proteger”, dice Demi Moore en su libro Inside out. Allí, la actriz cuenta los episodios más oscuros de su vida como sus adicciones, la violación que sufrió a los 15 años y la pérdida de un embarazo de seis meses. En el caso de este último, la estrella revela que al poco tiempo de empezar a salir con Ashton Kutcher en 2003 quedó embarazada. Sin embargo, la beba que ya tenía nombre (iba a llamarse Chaplin Ray) no llegó a término, deteniéndose su crecimiento a los seis meses de gestación. Moore, quién había empezado a consumir nuevamente, le echó la culpa a sus problemas con el alcohol a este desenlace.

Si bien esto la marcó, su momento más traumático lo vivió a los 15 años cuando fue violada por un conocido de su madre. “Llegué una noche a casa y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves de mi apartamento. Fue una violación y una traición devastadora”, confesó la víctima años después señalando a su progenitora como su entregadora. “¿Qué se siente ser prostituida por tu propia madre por 500 dólares?”, fue la frase que su abusador le dijo al oído después de ultrajarla.

Will Smith pensó en matar a su padre

Will Smith habló de su complicada relación con su padre

Si bien su nombre ha estado vinculado a algunos escándalos, sobre todo en materia amorosa, su autobiografía llamada “Will” ha revelado hechos desconocidos de su vida como por ejemplo, la mala relación que tuvo durante gran parte de su vida con su padre, William Carroll Smith, debido a su alcoholismo, los malos tratos y la violencia machista. “Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas (...) Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios”, comenzó Will Smith para definir a su progenitor.

Sin embargo, el actor recuerda un hecho que caló hondo en su memoria y que casi lo convierte en un asesino. “Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en un lado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, confesó. No haber defendido a su madre aquel día es un sentimiento que lo perturba emocionalmente hasta el día de hoy; un acontecimiento que lo hizo pensar muchas veces en vengar a su madre; aún cuando a su padre le quedaban apenas algunas semanas de vida a causa de un cáncer. “Una noche, mientras lo llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esos dos lugares pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría”, reveló el protagonista de En busca de la felicidad. Sin embargo, el actor no se animó a cometer semejante acto. “Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente”, advirtió quien finalmente siguió su trayecto hacia el baño. ¿Por qué contarlo? Según Smith, hablar de este tipo de cosas le quita una carga de encima, ya que son emociones reprimidas que han estado merodeando en su cabeza durante muchos años.

Kathleen Turner y la enfermedad que quiso ocultar

Kathleen Turner se hizo pasar por alcohólica para no revelar su diagnóstico de artritis rematoidea AP

Su vida cambió dramáticamente cuando al cumplir 40 fue diagnosticada con una dolorosa y severa artritis reumatoidea que fue deteriorando su salud . Sin embargo, fue hace poco que Kathleen Turner decidió contar su historia de superación. “Un día volví a casa, me sentí enferma y de pronto los pies ya no me cabían en los zapatos (…) Mi cuerpo solo respondía con un dolor insoportable cada vez que intentaba moverme. Las articulaciones de mis manos estaban tan hinchadas que no podía sujetar un birome. Algunos días no podía sostener un vaso para tomar un trago de agua. No podía alzar a mi hija”, contó en sus memorias, quien tuvo que someterse a doce operaciones para recuperarse. “Es difícil entender el nivel de dolor que conlleva esta enfermedad. Cada mes de octubre, durante doce años, tuve que someterme a una operación, pero tengo una buena tolerancia”, detalló la protagonista de La guerra de los Roses sobre este proceso largo y traumático.

En cuanto a por qué prefirió mantener su lucha en silencio, la actriz confesó que fue por miedo a quedarse sin trabajo. De hecho, hasta se hizo pasar por alcohólica antes de que los productores de Hollywood supieran que su único destino era una silla de ruedas. “Si yo decía: ‘tengo una enfermedad misteriosa, incurable, y no sé si seré capaz de caminar mañana’, nadie iba a contratarme. Así que cuando intentaba agarrar una taza y no lo conseguía todo el mundo asumía que estaba ebria”, admitió con cierta angustia. “Los productores saben lo que son las adicciones y están acostumbrados a gestionarlas. Creía que era peor que la gente supiera que tenía esta terrible enfermedad. Me contratarían si pensaban que era una alcohólica porque podían entender el alcoholismo, pero no me contratarían si tenía una enfermedad misteriosa y terrorífica que no entendían. Mi marido Jay, mi agente y yo, pensamos que era imprescindible mantener mi artritis reumatoidea en secreto”, confesó justificando su silencio durante tantos años.

Agatha Ruiz de la Prada tiene una hermana secreta

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada confesó que tiene una hermana aunque aseguró no tener relación con ella Prensa Agatha Ruiz de la Prada

En septiembre de 2020, Agatha Ruiz de la Prada decidió abrir su corazón en un programa de televisión español. La diseñadora -que se crio en una familia de la aristocracia (ostenta los títulos nobiliarios de XIII marquesa de Castelldosrius y de XXIX baronesa de Santa Pau) reveló que tiene una hermana. “Cuando se murió mi padre me enteré de que tenía una hermana secreta que mi padre no había reconocido”, contó la empresaria de moda dejando atónitos a todos los presentes en el estudio.