Televisión: el regreso a la TV de Amalia “Yuyito” González

Luego de varias idas y vueltas, Amalia “Yuyito” González se prepara para desembarcar en las tardes de Net TV con su propio programa de actualidad. Tras su salida de la señal Ciudad Magazine a fines de 2025, el regreso de la conductora a la pantalla chica es un hecho, aunque con un leve retraso respecto de los planes iniciales.

Si bien el debut estaba previsto para junio, las autoridades del canal de Perfil reprogramaron el lanzamiento para la semana entre el 1° y el 6 de julio, en el horario de las 18.30. Por estas horas, la producción y la gerencia artística terminan de definir los nombres del panel que la acompañará.

La llegada de Yuyito González obligará a Net TV a reorganizar por completo su programación vespertina. Allí, Qué te pasa, el magazine conducido por Adriana Salgueiro y Lucas Bertero, mantendría su horario habitual de las 16, quedando descartado, al menos por el momento, el final del ciclo.

Hasta mediados de julio continuará Modo Mundial, el programa que lidera Fernando Mancini a las 18, mientras que RePerfilar, el noticiero central conducido por Néstor Sclauzero que actualmente se emite a las 19, podría sufrir algún pequeño cambio de horario.

Ferbo debutó en la conducción de Plan TV

Fermín Bo gentileza

El histórico ciclo de eltrece -sábados, de 9 a 10 - , que repasa los mejores momentos de la pantalla chica, incorporó a Fermín Bo. El reconocido influencer y animador de los canales de streaming Luzu TV, Resumido y Prende se sumó oficialmente como el nuevo co conductor del programa, junto a Gabriela Sobrado.

En su primera emisión, Ferbo no ocultó su entusiasmo y entró al estudio a puro salto y abrazos.

Sobre el cierre del programa, al hacer un balance de sus primeros minutos al aire, Fermín admitió haber ido de menor a mayor: “Debo admitir que al principio entré un poco tieso, como si fuera un invitado. Pero ahora ya me siento local, así que estoy para quedarme a vivir acá”, aseguró entre risas, dejando en claro que se sintió “increíble”.

El formato, que se estrenó originalmente en 2011, se ha consolidado como un clásico de los fines de semana. A lo largo de sus temporadas, Sobrado ha estado acompañada por distintas figuras del medio, como Fátima Flórez y Darian “Rulo” Schijman. Este ingreso se da en un marco muy especial, ya que este 2026 Plan TV celebra sus 15 años ininterrumpidos al aire.

Canal Somos estrena un documental sobre Metrópolis

<I>Metropolis</I>, el clásico film futurista que Fritz Lang

En el universo del cine, pocas obras han dejado una huella tan profunda como Metrópolis. Dirigida por Fritz Lang y filmada entre 1925 y 1926, esta pieza cumbre del expresionismo mudo alemán no solo se transformó en un ícono de la industria, sino en una perturbadora profecía: ambientó su trama exactamente cien años en el futuro, en el actual año 2026.

Para celebrar este centenario, Canal Somos de Flow presentará un programa especial de 28 minutos que analiza los aciertos y cuentas pendientes de aquella visión futurista. El documental propone un viaje fascinante por esa ciudad dividida entre una élite que vive en el lujo absoluto y una clase obrera confinada a las profundidades, cuya realidad cambia con la aparición de la carismática María.

El especial pondrá el foco en el accidentado viaje del film, que sufrió censuras y mutilaciones a lo largo de las décadas. En este punto, la historia adquiere un fuerte lazo local: en 2008, el hallazgo de una copia olvidada en el Museo del Cine de Buenos Aires permitió recuperar 25 minutos de metraje original que se creían perdidos para siempre, devolviéndole al mundo la obra más cercana a la concepción original de Lang.

El documental se emitirá en los canales Somos el martes 23 de junio a las 23.30; el viernes 26 de junio, a las 18.30 y el domingo 28 de junio, a las 9.