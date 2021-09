Tras el descargo de Rocío Marengo, Eduardo Fort rompió el silencio: “El amor no se mide por ir a un programa de televisión”

En la noche del martes, Rocío Marengo explotó en vivo y disparó contra su novio Eduardo Fort, con quien está en pareja desde hace ocho años. Aunque había cosechado un muy buen puntaje en la pista, la participante no pudo contener las lágrimas y expuso a corazón abierto lo que sentía en una catarsis sin filtro. Una vez finalizada la gala de “La Academia”, la mediática habló con Los ángeles de la mañana y explicó los motivos por los cuales estalló en vivo.

“Se me mezcló todo. Le tiré varias veces a Marcelo [Tinelli] ‘después te cuento’, pero la gente no iba a ver la realidad de lo que me estaba pasando. No era que no estaba disfrutando la nota [en referencia a la buena puntuación que recibió en el ritmo de disco]. Yo hoy estoy pasando un mal momento con mi pareja porque después de ocho años siento que se comporta de una manera que yo no merezco”, comentó en una nota con el ciclo de eltrece.

Tras asegurar que su reacción fue espontánea, Marengo contó lo que necesita de su pareja: “Él no se lo esperaba porque yo siempre me banco todo, siempre me quedaba callada por cuidar la relación. Yo se que él está enamorado, pero a veces uno necesita la presencia, otras cosas que él no me da y está en la cómoda, y yo no estoy más para bancar situaciones”, señaló enojada.

En cuanto a por qué decidió hacer pública toda esta situación personal, reveló: “Me colapsé, quiero que la gente me conozca como soy y si este es el precio que tengo que pagar… La gente tiene que saber que yo hace ocho años estoy con una persona, que yo di todo de mí y hoy siento que él no, y tengo que estar esperando sus tiempos que no son los míos, no hay nada más que eso. Hoy exploto por esto ”.

“Yo acompaño a todo el mundo, estoy siempre y hoy necesité que él este acá. Lo quise decir porque había sido una noche linda de puntajes que se vio opacada por mi reacción; fue por una mezcla de emociones que tenía. Yo soy una mujer enamorada que dio todo por su pareja, y si las cosas no se dan más chau, será cuestión de terminar la relación ”, remató enojadísima.

La palabra de Eduardo Fort

Sin dudas, la palabra más buscada por estas horas es la de Eduardo Fort. Muy molesto por la situación, el empresario se comunicó con Pía Shaw y dio su versión de los hechos. “Me llamó en el corte. Él vio todo, se sorprendió por lo que estaba pasando”, contó la periodista esta mañana.

Y enseguida reveló, punto por punto, lo que habló con el novio de Marengo: “Una de las cosas que me dijo es que Rocío viene colapsada hace tiempo, por eso las últimas peleas que se vieron en el programa. Que últimamente estaban sin diálogo por una discusión, una pelea, hacía días que no hablaban. ‘¿Cómo voy a estar con alguien que no sé que le está pasando eso si no teníamos diálogo?’, me dijo”.

Respecto a los motivos por los cuales nunca la acompañó a ShowMatch, Fort aclaró: “El amor no se mide por ir a un programa de televisión. Alguna vez habremos hablado, pero nunca quedamos en nada concreto. Quien me conoce sabe que a mí no me gusta la televisión, que no la paso bien. Entonces, medir una relación de pareja por eso no me parece”.

Tras aclarar que sus hijos están muy enojados por lo que pasó ayer en la pista de “La Academia”, el dueño de una de las empresas de chocolates más famosas del país desmintió haber ido a Miami de vacaciones, tal como apuntó su pareja en la tele. “No me rasqué en Miami, además de darme la vacuna no paré de trabajar porque tengo una empresa con mil empleados a cargo”, indicó quien desde lo que pasó ayer todavía no pudo hablar con Marengo.

Por último, el hermano de Ricardo Fort aclaró que su relación con la actriz comenzó cuando ya estaba separado de la madre de sus hijos. “ Empecé a salir con Rocío después de separarme, ella dice ocho años porque redondea para arriba. Nunca fue mi amante ”, concluyó frente a los rumores que circularon desde que se dio a conocer su vínculo con “la reina del Koala”.

La reacción de la familia

Sin embargo, Eduardo Fort no fue el único que habló. Desde las redes sociales, Karina (su ex mujer) y su hija Macarena dispararon contra la rubia. Mientras que la ex del empresario escribió: “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cara reina en su trono, cada payaso en su circo”, su hija expresó: “No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza…”.

Sin embargo, su descargo no quedó en una simple historia de Instagram. “Me está escribiendo Maca Fort”, interrumpió Ángel De Brito, quien casi sin preámbulos comenzó a leer el mensaje de la hija del empresario: “ Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, ese es un tema de él, pero por mi parte, yo quiero lo mejor para mi papá. Después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Se lo mandé a ella, pero se ve que para hablar en tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo, por eso lo digo por acá ”, lanzó la adolescente furiosa.

En cuanto a qué fue lo que más le molestó de las explosivas declaraciones de la participante de “La Academia”, expresó: “Me enojó todo... Las formas. Sabiendo que mi papá no es una persona mediática y que no le gustan los medios, ¿por qué lo dice en la tele y no lo habla en la intimidad? Uno tiene que siempre medir las palabras, más sabiendo la gente que te ve y la repercusión que puede tener esto en la familia. Tengo dos hermanos de 14 años y van al colegio con chicos que hacen comentarios no debidos”, concluyó Macarena.