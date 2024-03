Escuchar

Tras confirmarse que Patricia es hermana de Rocío Marengo, el pasado jueves la Justicia determinó, luego del tercer examen de ADN, que utilizara el apellido de la mediática. A pesar de que no existe un vínculo directo entre su grupo familiar, la mujer agradeció ser escuchada y manifestó que el próximo paso es ir en busca de la millonaria herencia que, según ella, “le corresponde”.

En diálogo con A la Tarde (América), Patricia dio detalles de su relación con Rocío y enumeró las posesiones que la familia heredó de parte de Alejandro Marengo, padre de ambas. Lo cierto es que la lucha por su identidad viene de hace años. Ahora, luego de varias visitas a los programas de televisión y de manifestaciones públicas, una tercera prueba de análisis de sangre confirmó lo que ella aseguraba.

Patricia Marengo Benegas reclama su parte de la herencia familiar y zanjó una profunda disputa con Rocío

“Recibí esa noticia de parte de mi abogada, Fernanda Ferrari, que siempre se comportó como una profesional. El jueves firmó que yo pasaría a ser Patricia Marengo Banegas. Sentí lo mismo que cuando recibí el ADN positivo”, relató la mujer.

Acerca de la herencia y la fortuna que le correspondería por ser hija legítima de Alejandro, comentó: “En realidad, lo primero que quería era ir por mi origen. Y tengo entendido que las herencias son irrenunciables y, como tal, no voy a renunciar a lo que me corresponde”. Tras esa sentencia, insistió: “No sé si quiero charlas con ellos [por sus hermanos]. Tengo muy buenos abogados. Mi abogada se va a encargar cuando sea el momento”.

“Ellos nunca aparecieron para que yo pueda encontrar mi origen. Si nunca aparecieron, no creo que aparezcan ahora”, sostuvo Patricia y apuntó contra la mediática: “A mí no me tiene que dar una oportunidad, solo tiene que dialogar conmigo sobre los bienes de mi padre. Conmigo y con mi hermano Juan Alejo”. “Mis hermanos van a tener que responder ante la Justicia de qué manera ellos tienen esos bienes a nombre de ellos”, completó.

Estos serían los bienes en discusión de la familia Marengo

Según explicaron en A la Tarde, Alejandro tenía “muchas sociedades” y había cedido parte de ese patrimonio en vida. Entre las propiedades que corresponden a la herencia de los Marengo se incluirían, según el programa de TV: una estancia de 5000 hectáreas, un campo de 55 hectáreas, dos inmuebles y 800 cabezas de ganado.

En tanto, Patricia acusó a sus hermanos de querer alejarse de ella por el dinero que podría reclamar. “No sé cómo hicieron para decir que deje todo atrás, que no me reconozca, porque ellos pensaban seguramente en que yo les iba a sacar algo que era de ellos. Pero yo no le saco nada a nadie. Todo lo que tengo me lo gané con mi trabajo. Cuando hablamos con mi abogada sobre las herencias, ella me dijo que son irrenunciables”, dijo Patricia e insistió: “Por lo tanto, no voy a renunciar a mi herencia”.

La reacción de Rocío Marengo ante la noticia de su hermana Patricia: “Bienvenida a la familia”

En un mensaje que le envió a Luis Ventura en directo, Rocío Marengo reaccionó atónita a las palabras de Patricia y se refirió: “En ningún momento mi papá me habló de otra hermana. Jamás. No se hizo la sucesión. Estamos a tiempo de darle lo que hay o pagarle entre todos. Bienvenida a la familia”.

“Quiero que sepas que tengo préstamos que le hice a mi papá ante escribanos. Tendrán que hacerse cargo todos los hijos, mis hermanos incluidos. Yo le di a él, así que ahora con el apellido, deberá responder también. Los hijos somos todos iguales y tenemos que afrontar el tema. No por ser famosa me voy a hacer cargo yo sola”, concluyó Rocío Marengo.

Por su parte, Patricia contestó en vivo: “Quisiera creerle, pero ya está largando la hilacha. No le vamos a pagar a Rocío ahora… Pero bueno, como dice ella, bienvenida a la familia”.