Rocío Marengo le declaró la guerra a Karina Mazzocco y el enfrentamiento no parece tener tregua . Esta vez, la mediática estalló porque en A la tarde volvieron a invitar a Patricia, su supuesta media hermana, y la mujer aseguró que está dispuesta a pelear por su “herencia millonaria”. Alejada de los medios. Marengo usó su cuenta de Instagram para descargar toda su furia contra la conductora. “¿Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja?”, le preguntó a través de un video.

La relación entre Marengo y Mazzocco se comenzó a tensar cuando en A la tarde, el programa que tiene como figura central a la conductora, hablaron de la relación de Marengo con Eduardo Fort y de su deseo de convertirse en madre. La postura de Mazzocco enfureció a la mediática, quien disparó contra Karina en una nota con LAM hace dos semanas.

“Simplemente, no puedo ser madre”, reconoció Rocío . “Lo buscamos, pero, ¿sabés qué feo es tener que aclarar esto? Basta de decir que no quedé embarazada porque él no quiere. Eduardo lo busca como cualquier pareja, todos los días. No hace falta entrar en detalles”, comentó enojada. “Conductoras como Karina Mazzocco hablando de por qué no soy madre. ¿Cómo se va a meter? ¿Se va a meter en mis óvulos y después llamás para pedir pauta? Es muy injusto” , agregó luego, con los dardos apuntando directamente a la conductora de América.

Ayer, Marengo volvió a escuchar su nombre en el envío de América. Esta vez fue Patricia, la mujer que, según confirmó un estudio de ADN, es también hija de Alejandro Marengo, quien participó del programa para reclamar su parte de la herencia. “Ellos nunca aparecieron para que yo pueda encontrar mi origen. Si nunca aparecieron, no creo que aparezcan ahora”, sentenció y aclaró que no es su idea no reclamar lo que le pertenece porque “las herencias son irrenunciables”.

El duro descargo

Apenas escuchó su nombre en A la tarde, Marengo lanzó una catarata de historias de Instagram en donde apuntó directo contra Mazzocco. “Les quiero agradecer a todos por los mensajitos. Recibí un montón de amor, así que desde este lado, palabras de agradecimiento a todos ustedes y a la tele también, que siempre me tratan con cariño y me están continuamente invitando a hacer notas o a programas”, arrancó en un tono que parecía conciliador.

Luego siguió: “Estoy muy feliz con este perfil bajo que me da tiempo para disfrutar de los míos: amigos y familia. Así que seguiré en esta por mucho tiempo más”. La actriz y bailarina explicó también que disfruta de estar alejada de la TV: “Soy una feliz y enamorada ama de casa y no me da tiempo para nada más”.

Rocío Marengo decidió alejarse de los medios y disfrutar de su relación con Eduardo Fort (Fuente: Instagram/@marengorocio)

Superado el momento de gratitud y palabras de amor, volvió a su postura guerrera y arrancó con las aclaraciones. “Si tienen dudas, la familia tiene un abogado, que es César Carozza. Cualquier duda lo pueden consultar con él, que él sabe mi versión. Yo elijo hoy no hablar y agradezcan que no estoy hablando porque muchos podrían salir heridos”, disparó. “No es una amenaza, es un comentario”, señaló de inmediato. Y cuando parecía que todo había terminado, se dirigió a Mazzocco en duros términos.

“No me digas que empezó Karina Mazzocco y ya está hablando de mí”, exclamó con una impostada cara de asombro. “Tengo puesto América y escuché ´Rocío Marengo´”, se quejó y se mostró molesta porque ya en el primer programa de la temporada estaban hablando de ella. “Kari, ¿tan caliente estás porque no te habilité la pauta? ¿Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja? Criticame y defenestrame, no me jodés. ¿A vos te jode que no te dieron pauta?, escribió sobre el video.

La Justicia determinó que Patricia podrá usar el apellido Marengo de ahora en más (Fuente: Instagram/@marengorocio - América Tv)

“Quiero saber la definición de extorsión”, continuó y compartió una infidencia: contó que Mazzocco llamó a Eduardo Fort, le escribió y le mandó un audio para pedirle pauta publicitaria. “Obviamente estaba yo al lado y le dije ´de ninguna manera. Esta señora (...) se metió con mis óvulos y con mi infertilidad”, reveló. Luego, le habló a la conductora: “Señora, primero usted tiene que saber que el señor tiene una pareja. Y hablamos. Y yo le dije que no te dé ninguna pauta. Y ahora me estás haciendo mierda en un programa hablando sin saber y metiéndote con una familia que no es del medio”.

“Estoy harta de que se me suban todas a mis espaldas. Flaca, tengan una vida propia. ¿Por qué se cuelgan de la mía? Yo soy feliz, estoy tranquila, soy ama de casa, no quiero que me nombren en los medios”, agregó enojada. “Tengo un carro de minas colgadas de mí. Estoy sorprendida. No pensé que mi carrera había sido tan potente”, concluyó y aseguró que muchas de las que figuran en la televisión gracias a ella no podrían hacerlo de otra forma.

