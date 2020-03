Luego de su desvinculación de Confrontados, Rodrigo Lussich regresa a América Crédito: Instragram

Este viernes, después de cuatro años y 810 programas, Rodrigo Lussich y Carla Conte se despidieron de la conducción de Confrontados .

Una vez terminado el ciclo, el conductor le explicó a LA NACION : " Confrontados fue el programa en el que me recibí de conductor de tele, sin dudas, y eso para mí tiene un valor enorme. Fueron cuatro temporadas en las que mantuvimos el promedio de rating de El Nueve y trabajamos muy felices. De hecho, mi salida de ahí no tiene que ver con la medición directamente; sino más con una estrategia de grilla de programación que no llego a comprender del todo, pero que sin dudas es un tema que me excede. La industria de la tele ya sabe y comprobó en cuatro años que tiene en mí un conductor titular que puede encarar cualquier proyecto".

Cuando se conoció la noticia de estos cambios, la semana del 17 de febrero, Lussich comenzó a recibir llamados del canal de la competencia directa, América, para volver a tenerlo en sus filas, ya que allí condujo Infama durante dos temporadas.

Esas negociaciones al fin llegaron a buen puerto. Según confirmó LA NACION , el periodista cerró este viernes con América para formar parte de los 20 años de Intrusos y de volver a Polémica en el Bar a partir del próximo lunes 16 de marzo. Ambos ciclos contarán con él de forma estable, en tanto en Intrusos tendrá a cargo un segmento propio que aún debe definirse, pero que será fiel a su estilo y a su sentido del humor.

"Mientras eso sucede, la transición me encuentra poniéndome el overol y saliendo a trabajar, porque ante todo soy un laburante de este medio y si me quedo en mi casa esperando que suene el teléfono me marchito. Ahí aparecieron entonces las propuestas de América. Apenas se supo de mi desvinculación de El Nueve, me llamaron Jorge Rial y la gente de Polémica . Ambos programas me entusiasman mucho, porque ante todo quiero salir a jugar un rato otros juegos. Esa dinámica a mí me hace bien, me moviliza", dijo al respecto sobre su inminente incorporación.

"Estar en los 20 años de Intrusos es como que te inviten a una fiesta a la que todos quieren ir. Ahí haré panel con mi sello personal, volviendo un poco a las fuentes de mi carrera; y tendré a cargo un segmento propio que estamos delineando. Rial me recibió con mucha libertad para trabajar y se lo agradezco. Y volver a Polémica me encanta porque en 2016 disfruté muchísimo esa experiencia; ahora hacerlo a diario en la dinámica de la actualidad también me encanta y con Mariano Iúdica siempre trabajé bárbaro", agregó el también conductor de ATR en las tardes de Pop Radio 101.5 FM

"Me parece que para este tiempo post Confrontados todo calzaba justo, porque además va en función de mi apuesta profesional que es mi conducción radial en Pop; donde encontré un lugar y un color diferente que quiero seguir transitando, potenciando y haciendo crecer", explicó.

"Estoy en un momento de mi vida y de mi carrera donde quiero seguir abriendo el camino de oportunidades. Hay una falsa verdad instalada que dice que los periodistas de chimentos estamos obligados a hacer solo eso; y yo tengo mucho más para hacer y para mostrar. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Lleva tiempo pero no tengo apuro porque además la tele me sigue dando lugares que me encanta aprovechar. Los rótulos y las etiquetas no van conmigo, creo que eso ya lo demostré en quince años de televisión. Creo que es un plus que no todos tienen y pienso seguir aprovechándolo", cerró Lusich.

En tanto, el ciclo de El Nueve seguirá al aire, pero con nuevo staff. La conducción estará a cargo de Marina Calabró y contará con un nuevo panel integrado por Carlos Monti, Augusto "Tartu" Tartúfoli, Pampito Perello Aciar, Franco Torchia, Lizardo Ponce y Gustavo Méndez. También tendrá nuevo horario: de 16.30 a 17.40.

