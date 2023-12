escuchar

Florencia Peña se trasladó a Villa Carlos Paz, en Córdoba, para arrancar la temporada de Mamma Mia, obra teatral en la que interpreta a Donna. A través de las redes sociales, la actriz mostró la lujosa vivienda en la que se instaló, con vistas al lago, y Rodrigo Lussich lanzó un filoso comentario acerca del precio del alquiler.

Con una casa de grandes dimensiones y vistas al lago, Florencia Peña mostró su nueva residencia, donde se instalará durante la temporada de la obra teatral Mamma Mia, en la que interpreta a Donna. La actriz apareció en un paseo en yate y compartió el interior de la mansión con sus casi seis millones y medio de seguidores en Instagram.

La vivienda presentó un amplio living amoblado en tonos blancos y de madera, con un balcón que ocupó todo el ancho de la casa con vistas al lago. Además, en la terraza, Peña enfocó la pileta que disfrutará en su día a día en Villa Carlos Paz.

Tras la publicación de las imágenes, Rodrigo Lussich no dudó en cuestionar a la actriz de Casados con hijos y lanzó un comentario lapidario. “¿Quién le alquila esta casa a Flor?”, apuntó, durante la emisión del programa Socios del Espectáculo (eltrece). El conductor añadió: “Con lo que valen los alquileres hoy y lo caro que está todo… ¿Lo paga ella o la producción?”.

Al instante, el panelista Adrián Pallares advirtió: “Exijan lo mismo ustedes”. Lussich continuó: “¡No tiene sentido! Tiene una lancha, un yate... ¡Está instaladísima!”. A lo que Virginia Gallardo agregó: “Así es un placer ir a trabajar”.

Juan Otero, el hijo de Flor Peña, celebró su fiesta de 15 y fue criticado

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, cumplió 15 años y lo celebró a lo grande. Con una gran fiesta en un salón ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde invitó a sus amigos más allegados. Aunque el adolescente se situó en el foco de las críticas, ya que según la costumbre, únicamente las chicas realizan este tipo de festejos.

“Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años, pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, aseveró Juan Otero, en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV), luego de escuchar los comentarios que se dijeron sobre su festejo.

Por su parte, Florencia Peña salió en defensa del adolescente y agregó: “Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene, por añadidura, está siendo muy criticado”.

En tanto, el adolescente se centró en disfrutar su festejo al lado de las personas que lo quieren. Juan Otero aseguró que lo “iba a dar todo” para convertir su fiesta en una noche memorable. Posteriormente, Flor Peña compartió algunas imágenes del evento, a través de las redes sociales, donde se vio a su hijo en medio de una coreografía de baile y mucho cotillón de adornos.