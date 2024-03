Escuchar

Sin duda, Gran Hermano (Telefe) se convirtió en un fenómeno que traspasó fronteras. Algunos de los participantes de la anteúltima edición terminaron en la Avenida Corrientes, en el Bailando 2023 (América) y acumularon millones de seguidores en sus redes sociales. Pero ahora, una concursante, que recientemente salió de la casa, llegó a uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. ¿Quién es la protagonista de esta historia? Lucia Maidana. La salteña demostró tener un fandom muy aguerrido que logró que un video suyo de 15 segundos apareciera nada más y nada menos que en Times Square.

Varias artistas argentinas tuvieron la oportunidad de brillar en la emblemática zona de Nueva York. Imágenes de Lali Espósito aparecieron en las marquesinas y la cantante hasta se subió al escenario junto a Mau y Ricky Montaner, para recibir el 2019. Las caras de Tini Stoessel y Soledad Pastorutti también brillaron en las pantallas de Times Square y María Becerra fue parte del último show de Año Nuevo. Pero ahora, quien también apareció fue una exparticipante de Gran Hermano. Sus fans se reunieron, hicieron un fondo común y la sorprendieron con un gran regalo.

El fandom de Lucía de Gran Hermano logró que la salteña apareciera en Times Square (Foto: X @DiliannyPunto)

“¡Lucía te volviste internacional! Tu fandom atrevido te llevó a Nueva York otra vez. Un regalito de la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Venezuela. Lucía tiene aguante”, sostuvo una cuenta de X que es fanática de Maidana. Incluso comentó que una persona que estaba en el lugar grabó el video y se los envió.

El clip circuló en redes sociales y llegó a manos de la propia Lucía, quien no dudó en compartirlo y se tomó el tiempo de asegurar que las imágenes no eran falsas al mostrar la “Street Cam” que dice hora y día en que se grabó. “Pruebas de que es 100% real. Gracias a todos por el esfuerzo”, sostuvo y agregó: “Jaja, parece joda, pero no gente”. Por su parte, su hermana, Jacinta Maidana, no tardó en felicitarla en redes: “mirá a donde llegaste”.

Lucía de Gran Hermano apareció en Times Square (Foto: Instagram @luchimaii)

Pero, ¿cómo logró el fandom que apareciera un video de la salteña con la frase “Aguante Lucía” en uno de los puntos turísticos más famosos del mundo? Pagando 150 dólares. Las personas pueden hacer que sus fotos y videos aparezcan en una pantalla gigante a través de un programa Times Square Billboard. Según la página web oficial, la foto o video aparece durante 15 segundos cada hora durante el día elegido.

Para hacerlo primero hay que ingresar a la página web y elegir la opción de compartir fotos y videos. Hay que completar una serie de datos personales e información del contenido. Las fotos deben ser preferentemente horizontales, en formato, JPG o PNG de 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Tienen que ser imágenes apropiadas sin logos ni marcas de agua.

Times Square, una de las zonas más emblemáticas de Nueva York y uno de los puntos turísticos más importantes del mundo UNSPLASH

En tanto a los videos, en este caso lo que eligió el fandom de Lucía, deben ser del mismo tamaño, en formato MP4 o MOV y durar como máximo 15 segundos. Una vez cargado el contenido, aparecerá una previsualización y se podrá elegir el día en el que aparecerá en la pantalla. Por último, se abona el servicio. Son 150 dólares, que según la cotización actual del dólar blue, serían alrededor de $150.000.

La confirmación llega vía correo electrónico con los horarios y fechas en las que aparecerá el video. En la página oficial se pueden seguir en vivo las proyecciones. Quienes puedan verlo personalmente en Times Square deben dirigirse a 1560 Broadway, entre las calles 46 y 47, donde se encuentra la pantalla.