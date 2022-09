Verano del 98: un éxito impensado, que tocó temas tabú e hizo que sus actores fueran custodiados

escuchar

Hubo una época, no tan lejana en la televisión, en la que los canales líderes se disputaban el prime time a fuerza de ficciones. A las 21 o a las 22, Telefe y eltrece programaban sus producciones más fuertes, historias en tono de comedia o drama, que buscaban atrapar a la mayor cantidad de televidentes.

El 27 de enero de 1998 debutó en la pantalla de Telefe Verano del 98, una tira dirigida a los adolescentes que estaba pensada para cubrir los meses de vacaciones. La ficción, que contaba la historia de un grupo de jóvenes que vivía en Costa Esperanza, barrio que se construyó en Tigre específicamente para la tira, marcó a toda una generación que creció en los años 90.

Verano del 98 arrancó con un objetivo muy claro: competir con la exitosa ficción de eltrece, Gasoleros. Con la idea y música de Cris Morena, libros originales de Patricia Maldonado y la producción ejecutiva del actual gerente de programación de Telefe, Guillermo Pendino, la premisa era apuntar a un público un poco mayor del que veía Chiquititas. Con temas típicos del mundo adolescente, los primeros amores, la relación con los padres, el trabajo, las drogas e incluso la sexualidad, los actores y actrices jóvenes, hasta aquel momento desconocidos que conformaban el elenco, marcaban la diferencia.

Tomás (Nahuel Mutti), Jose (Marcela Kloosterboer), Violeta (Agustina Cherri), Clara (Dolores Fonzi), Juan (Juan Ponce de León) y un grupo de adultos consagrados encabezados por Nancy Dupláa y Fernán Miras, empezaron la tira sin saber que lo que se pensaba para tres meses iba a convertirse en un verano eterno, que duraría tres temporadas y a muchos les cambiaría la vida para siempre.

“Surgió el título porque lo íbamos a hacer en verano, tratamos de buscar un lugar que fuera diferente, en Tigre, y ahí diseñamos un decorado que no se había realizado nunca en la historia de la televisión argentina. El armado del proyecto me llevó a mi infancia de veranos eternos y yo amaba esos momentos”, recordó Cris Morena en el especial que realizó Telefe por los 20 años de la tira.

Alrededor de una fogata un grupo de chicos y chicas vivían las experiencias que daba una de las épocas ideales para esa edad, el verano. En la trama se podía ver desde la historia de Juan (Ponce de León) enamorado de Sofía, una mujer mucho mayor que él (Patricia Villiano), o el romance entre Tomás (Mutti) y Jose (Kloosterboer), su mejor amiga, que fue uno de los más queridos de la tira hasta que la joven decidió tomar los hábitos e irse a trabajar a África, digno final de temporada.

Un semillero de actores novatos que debutaron en primera como los hermanos Tomás y Dolores Fonzi, Agustina Lecouna, Alejo Ortíz, entre otros, fueron parte de esta historia que atrapó a grandes y chicos. Pero como todo éxito que funciona no se toca y para sostenerlo en el tiempo, el canal fue agregando personajes para nutrir la trama. Así fue como Guido Kazcka, Florencia Peña, Diego Ramos, Julieta Cardinali, Gloria Carrá y Carla Peterson fueron partícipes de esta ficción. Párrafo aparte para el malvado Germán Villanueva, que compuso Mario Pasik, que llegó hasta disfrazarse de monja para llevar adelante sus planes que incluían secuestros y muertes. Su asesinato marcó el final de la segunda temporada.

Verano del 98 fue el primer programa de TV que se animó a tocar temas como la leucemia, el cáncer o la homosexualidad en el mundo de los adolescentes . De hecho, los actores Mariano Torre y Santiago Pedrero protagonizaron la historia de amor entre Tadeo y Ricky, muy adelantada para lo que se mostraba en aquellos tiempos en la pantalla chica.

Cuando llegó 1999, el público se preguntaba si la tira cambiaría su nombre, acompañando el nuevo año, pero el canal consideró que Verano del 98 ya era una marca y sostuvo ese título hasta el final.

El acoso de los fans

Con antecedentes como la española Verano Azul o Dawson’s Creek, Verano de 98 se convirtió en un éxito que tuvo su lado B, ya que varios de los protagonistas, en edad adolescente, padecieron el acoso de los fans. Nahuel Mutti llegó a contar que tuvo custodia en la puerta de su propia casa o Juan Ponce de León confesó: “Llegó un momento en el que estábamos tan inmersos que no podíamos ni salir, no podía pisar la calle, me buscaban en mi casa, teníamos custodias, gente que nos ayudaba a transitar la ciudad, parece una joda, pero fue así. Muy fuerte, parecíamos los Beatles, iban al aeropuerto, nos gritaban, fue lindísimo por un lado, pero tremendo por el otro. Perdimos el anonimato todos juntos”.