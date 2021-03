Vino para vos: la emoción de Diego Korol al hablar de su mujer y de su hijo

Con todo lo extrovertido que ha sido frente a cámara, cuando el entorno no es público o de broma, Diego Korol prefiere cuidarse, preservarse tanto él como los suyos. Por eso muy poco se sabe de su vida familiar, de su esposa Romina y de su hijo José, de cinco años.

Sin embargo, y acorde a las reglas del programa, en su paso por Vino para vos, el menor de los hermanos Korol aceptó abrir su corazón y hablar como nunca antes de su entorno familiar, y de lo que significan esas dos personas en su vida.

“Con Romina nos conocemos desde 2011 -le contó el conductor de Editando tele a Tomás Dente-. No fue un flechazo, se fue dando con el tiempo. Ella tenía un viaje pendiente a Londres, que eran como 45 días. Tratamos de llegar con dignidad a esa fecha, y ver qué hacíamos después. Pero en el medio de ese viaje la fui a visitar. Es la mujer de mi vida, la madre de José, y mi mujer para siempre. Esa es una buena idea”.

La emoción de Diego Korol al hablar de su mujer y de su hijo - Fuente: KZO

Como suele suceder en el programa, la historia que cuentan los invitados en el piso se complementa y completa con mensajes de sus seres queridos y así, promediando la noche, llegó a la distancia el mensaje de Romina: “Seguramente no te digo lo suficiente lo feliz que me hacés y lo orgullosa que estoy de haber formado esta familia con vos, sin ficciones, tan humana y tan real. Sos una persona íntegra y leal con lo que pensás, y con los que estamos a tu alrededor. Te amo mucho”.

Un momento emotivo, que se completó con un mensaje del mismísimo José, y el reconocimiento del padre sobre quién tiene en la casa de los Korol la última palabra: “Romina tiene más presente el tema del límite. Yo soy de retarlo cuando considero que pone en riesgo su vida o la de los demás. Trato de estar mucho tiempo con él, de encontrar el tiempo para disfrutarlo”. Tan feliz es el presente de Diego, que hasta sueña con que crezca: “Ella no está muy convencida de agrandar la familia, y él no quiere saber nada. Por ahora me van ganando dos a uno”.

LA NACION