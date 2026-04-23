De la TV al streaming: Beto Casella le responde a todos, los Martín Fierro de Moda y Yanina Latorre... ¿llega a Luzu?

La televisión abierta espera su gran evento del año que será la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y todos los estrenos se proyectan antes o después de esto. Y esa es la razón por la que desde ahora hasta junio habrá pocas novedades y después de mitad de julio, los programadores de los canales harán desembarcar sus propuestas más fuertes como el talent show Popstars, que conducirá Nicolás Vázquez en Telefe.

Beto Casella le responde a todos

Desde hace semanas que BTV está en el ojo de la tormenta por sus números de rating. El ciclo que conduce Beto Casella acaba de cumplir dos meses en el aire y, como suele suceder con todos los programas que debutan en la televisión de hoy, se fue modificando con el correr de los días para llegar al promedio de 2 puntos que pretende América TV. Frente a varias versiones periodísticas que hablaban de un supuesto ultimátum, entre otras cosas, el conductor salió con los tapones de punta a responderles a todos.

El ciclo que debutó el 18 de febrero a las 22 con 2,6 puntos, durante marzo promedió 1,5 puntos y quedó por dos décimas debajo de su competencia directa. El mismo conductor desmintió un posible levantamiento y aclaró que están haciendo todos los cambios necesarios para llegar al objetivo de rating que pretende el canal. “En América están a muerte conmigo. Nos falta medio punto más, pero lo vamos a hacer. Si yo no hago medio punto más, dejo de llamarme Bautista Casella”, dijo en diálogo con Puro Show.

Mauro Szeta con especial en América

Mauro Szeta llega con un especial a América este sábado

Este sábado a las 21:45, a dos décadas del crimen que conmocionó al país, Mauro Szeta vuelve con un programa especial sobre el asesinato de Nora Dalmasso: Foja 31, el asesino que nadie buscó. Por primera vez para televisión, el periodista entrevistó a Marcelo y Facundo Macarrón, el viudo y el hijo de Nora, quienes contarán un dato que la Justicia decidió callar: la existencia de un sospechoso clave en la foja 31 del expediente, cuyo ADN estaba en la escena, pero que fue omitido por los fiscales para perseguir a la familia. En un relato crudo, los Macarrón expondrán las pruebas del mal desempeño judicial que derivó en el juicio político contra los magistrados Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por negligencia grave. En este episodio de las investigaciones de Szeta se verá una reconstrucción del caso que tuvo en vilo al país.

Zaira Nara y el Chino Leunis, en la alfombra roja

Zaira Nara conducirá junto al Chino Leunis la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, que se entregarán el domingo próximo

El próximo domingo Telefe transmitirá la entrega de los premios Martín Fierro a la Moda, cuya ceremonia será nuevamente conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.

La gran noche de la moda argentina comenzará a las 21 con una alfombra roja impactante por la que desfilarán los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. A las 22 con más de 300 invitados, las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunirán en los estudios del canal para disfrutar del evento. Además, como suele suceder, Streams Telefe tendrá una transmisión exclusiva en vivo por YouTube desde las 20.30 con Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionando a todo mientras que Lucila “Tora” Villar hará la cobertura desde la alfombra para mostrar los mejores looks y hablar con todos los artistas en su ingreso al evento.

¿Yanina Latorre llega a Luzu?

Esta semana Yanina Latorre contó con bombos y platillos que se sumaba a Luzu TV como columnista del ciclo de Nicolás Occhiato, Nadie dice nada. Sin embargo, el creador del canal de streaming aseguró que en realidad la conductora de SQP estará en el ciclo como parte de “la acción de una marca” y le bajó el tono a su participación: “Me encanta Yanina, pero no quiero generar falsas expectativas y decir que llega a Luzu porque no es una incorporación al canal”.

De todas maneras, aseguró: “Para nosotros es un honor que se sume Yanina, es una genia, siempre la quiero en mi equipo.