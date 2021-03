Viviana Canosa cruzó a Rosario Ayerdi por la marcha del 8M: “Los hombres también se mueren”

Este lunes hubo una masiva movilización de mujeres en distintos puntos del país para exigir el fin de la desigualdad de género. Viviana Canosa opinó sobre la marcha del 8M y se cruzó en vivo con la periodista Rosario Ayerdi por sus puntos de vista enfrentados sobre los femicidios y el empoderamiento femenino: “Los hombres también se mueren”.

En la tarde del Día Internacional de la Mujer, Canosa abordó los temas de actualidad y expresó: “No hace falta ser madre para parir, vos te vas pariendo a vos mismo; a veces podés tener hijos y otras no, pero cuando te vas pariendo a vos misma la que se empodera sos vos”.

“Yo no necesito de ningún Presidente ni de ninguna ministra ni de ningún compañero de cualquier color para que me empodere. Yo me empodero porque me siento libre”, sentenció. La periodista manifestó su opinión en el pase de los programas de Viviana con vos y Dicho esto, ciclo conducido por Luis Novaresio en A24, donde Ayerdi es panelista.

El tenso cruce entre Viviana Canosa y Rosario Ayerdi por la marcha del Día de la Mujer - Fuente: A24

Impactada por las palabras de Canosa, la columnista pidió responderle en vivo: “Está buenísimo que Viviana no necesite del Estado ni de nadie que la empodere, pero hay mucha gente que sí necesita del Estado, porque las mujeres sufrimos violencia y desigualdades”. Atenta al contraataque de su colega, la conductora la interrumpió: “Los hombres también se mueren”.

Haciendo caso omiso a la aclaración de Canosa, Ayerdi remarcó: “Casi una mujer por día muere en la Argentina. Bienvenida esta marcha, bienvenido si se politiza y bienvenido si sirve para que una sola mujer pueda dejar de sufrir lo que está sufriendo”. El tenso cruce continuó con una pregunta directa de Viviana: “Perdón, lo comparto absolutamente, pero, ¿vos creés que los hombres no sufren?”.

Marchas 8M: en el Día de la Mujer hubo movilizaciones masivas en nuestro país, para exigir el fin de la desigualdad de género Rodrigo Néspolo / LA NACION

En ese momento, Novaresio intervino: “Sí, pero no tiene nada que ver eso”. Canosa insistió en su argumento: “Veo que hicieron un silencio de un segundo, y creo que si no estamos siempre como las víctimas de todo, y yo no me siento víctima; hablo en general, las mujeres no somos siempre las víctimas”.

En los minutos finales del pase, Ayerdi volvió a enfatizar: “Hay una mujer que muere por día por femicidio”. Otra vez, la conductora apuntó hacia lo que considera la contracara de los datos: “Sí, ¿y cuántos hombres mueren?”.

Atónita, la periodista le contestó: “Muchos menos”. Canosa retrucó: “¿Estás muy segura de eso?”; y Ayerdi se mantuvo firme: “Sí, claro, hay estadísticas”. El enfrentamiento que protagonizaron se volvió tendencia rápidamente en Twitter, y despertó choques de opiniones en los usuarios de la red social.

LA NACION