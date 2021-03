El mensaje de Flor Peña en el Día de la Mujer: “Sigamos siendo quienes queremos ser”

Florencia Peña saludó a todas las mujeres en su día con un sentido posteo donde describió todas sus facetas. Sin hacer ninguna referencia directa a las críticas que recibió por la campaña contra la violencia de género que protagonizó la semana pasada, la actriz focalizó su mensaje en la sororidad y la libertad: “Sigamos siendo quienes queremos ser, sin prejuicios”.

La conductora de Flor de equipo (Telefe) eligió una foto en topless con el pelo suelto para homenajear a todas las mujeres, y enumeró cada una de sus cualidades: “Mujer, madre, hija, hermana, amiga, compañera, a veces frágil, a veces fuerte. Sensible, divertida, curiosa. Siempre curiosa”.

“Sexual, imperfecta, comprometida, a veces inmensa, a veces pequeña; simple y compleja; alegre y melancólica; inoportuna e inconveniente”, continuó, y agregó: “Amorosa, libre, profunda, a veces superficial; deseante, amante del goce; sexy, eufórica; soy todas y cada una de mis facetas”.

“A veces mezcladas, juntas, indivisibles; a veces algunas; a veces ninguna. Esta soy. Por eso hoy me celebro y nos celebro”, remarcó. En menos de una hora superó los 33.000 likes, y concluyó el posteo con palabras de aliento: “Mujer, mujeres, sigamos siendo quienes queremos ser, sin prejuicios. Sororas conquistando derechos”.

“Lindas, libres y locas. 8 de marzo. Hoy y siempre mujeres”, cerró. Recordemos que a fines de febrero Peña fue la protagonista de una campaña sobre violencia de género para la revista Gente, y estuvo en el centro de la polémica por las críticas que despertaron las fuertes imágenes de la sesión de fotos.

Luego de escuchar a quienes la acusaron de “frivolizar una temática tan profunda y delicada”, la actriz hizo su descargo en el programa radial La negra pop: “Estos días sentí que yo no puedo ponerme en ese lugar y ponerme a hacer una campaña, porque yo soy frívola y la que muestra el c... Yo soy la que cosifica a las mujeres y sale en revistas. Entonces, ¿cómo voy a levantar una bandera que no me corresponde? Sentí que yo me tengo que correr de ahí”.

LA NACION