Tenembaum, sobre la represión en Formosa: “Si lo hubiera hecho Larreta, tendría a la militancia en contra”

Ernesto Tenembaum criticó la actitud del Gobierno nacional por no ser “categórico” a la hora de repudiar la represión que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, desató contra los manifestantes que protestaban por las nuevas medidas de aislamiento.

Tenembaum dijo que las justificaciones del oficialismo sobre que hay “un ensañamiento” de los medios le recordaron a la “campaña anti Argentina” de la dictadura militar, y que, con esta actitud, “los derechos humanos se respetan si el que los viola es un adversario político, pero no cuando es un aliado”.

El Gobierno formoseño había justificado el accionar de la policía el viernes, cuando reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes que participaron de la primera jornada de protestas, tras el regreso a la fase más restrictiva del aislamiento por el coronavirus. Pero el Gobierno nacional no fue “categórico” en el repudio por tratarse de un aliado, se mostró “titubeando” y “silbando bajito” respecto de la represión, consideró el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos).

“Yo sé que no es lo mismo, pero ¿vieron cuando la dictadura hablaba de una campaña anti Argentina? Entonces se corría el eje y el tema no era la represión sino la campaña anti Argentina. Acá se habla de una campaña anti formoseña”, comparó Tenembaum y agregó: “Lo que yo espero de un gobierno es que sea categórico, que sea democrático. Que diga ‘lastimar gente no corresponde y punto’”.

“A lo largo de la historia no importa qué hiciera Insfrán, siempre es respaldado por el PJ”, dijo y añadió que “esto define mucho las convicciones del gobierno en estos momentos”. Más adelante, cuando volvió a referirse al tema, comentó que “si esto le hubiera pasado a Gerardo Morales o a Horacio Rodríguez Larreta, hoy tendrías una militancia en contra que no está”.

“Repudian pero no repudian. Es en algún lugar un reflejo de la cultura del sector progresista, que cuando hay alguien cercano como Insfrán, silbamos bajito. Frente al hecho de una represión, gente que fue víctima de hechos de represión en su vida personal, silban bajito porque es un aliado. Es lo mismo que pasaba con Venezuela”, criticó.

“Los derechos humanos se respetan si el que los viola es un adversario político, pero no cuando es un aliado. Este tipo de cosas le hacen mucho daño a la pelea por los derechos humanos, te quita una autoridad moral, podés decir lo que quieras, pero si vos estás titubeando respecto del tema de Formosa y los balazos de goma, después no hablés de otra cosa, porque no tenés ningún derecho moral para hablar de esto. Parte de la pelea por la defensa de los Derechos Humanos tiene que ver con defenderlos cuando los violan los propios, porque sino, nadie te cree”, concluyó.

LA NACION

