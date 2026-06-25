Terremotos en Venezuela: los mensajes de los famosos en apoyo a los damnificados

Son horas dramáticas en Venezuela. Durante la tarde del miércoles 24 de junio se registraron dos terremotos de una magnitud de 7,2 y 7,5, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Se decretó el estado de emergencia y este jueves, la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que se reportaron al menos 164 muertos y 971 heridos. Las autoridades trabajan para encontrar a las personas desaparecidas y restaurar los servicios de luz y agua; varias personalidades se pronunciaron en sus redes sociales para pedir colaboraciones para ayudar al país.

Una de las primeras en pronunciarse sobre lo ocurrido en su Venezuela natal fue Catherine Fulop. “Oremos por Venezuela”, expresó la actriz junto al emoji de unas manos juntas, una bandera venezolana, caritas tristes y un corazón roto al replicar un video con imágenes del dramático escenario que se vive en el país en estos momentos.

Tras los sismos, Catherine Fulop se pronunció en sus redes y pidió orar por Venezuela (Foto: Instagram @fulopcatherine)

También compartió en sus historias varios videos y en su feed sumó una serie de recomendaciones para las personas que se encuentren en zonas afectadas. “Operación todos con Venezuela. ¡Hoy, más unidos que nunca! Nuestro acompañamiento y oraciones están con cada familia venezolana en estas horas. Si estás en una zona afectada por el terremoto, estas son las recomendaciones”, escribió.

Catherine Fulop usó su cuenta de Instagram para compartir recomendaciones para las personas que se encuentran en una zona afectada de Venezuela (Foto: Instagram @fulopcatherine)

Por su parte, el cantante Carlos Baute también se pronunció sobre el duro momento que vive su país. “Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera. Mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tiene alguna necesidad, por favor, comenten y lo subo en historias”, escribió en su cuenta de Instagram. En esta misma línea aseguró que sus redes sociales “están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo”. “Por favor, resguárdense por ahora en lugares seguros”, expresó.

Carlos Baute puso a disposición sus redes sociales para compartir información (Foto: Instagram @carlos_baute)

El mensaje de Carlos Baute (Foto: Instagram @carlos.baute)

El cantante Danny Ocean, en tanto, hizo una publicación dedicada específicamente a las personas de Venezuela. Habilitó los comentarios del posteo para que quienes necesiten asistencia inmediata y quienes estén dispuestos a apoyar y colaborar en todo lo posible puedan coordinar. Pidió especificidad en las direcciones que brinden y expresó: “Mucha fuerza”. El posteo fue replicado por la influencer Lele Pons y los músicos Mau y Ricky Montaner.

Al mensaje de Danny Ocean también lo replicaron Lele Pons y Mau y Ricky Montaner (Foto: Instagram @dannocean)

Asimismo, el dúo publicó el siguiente mensaje: “Orando por nuestro país y nuestra gente”. Paralelamente, su padre, Ricardo Montaner, se pronunció en X. “Dios mío, Venezuela… Padre protege a tu pueblo…“, manifestó.

Mau y Ricky Montaner también pidieron oraciones para Venezuela (Foto: Instagram @mauyricky)

El mensaje de Ricardo Montaner para Venezuela (Foto: X @montanertwitter)

Desde Ámsterdam, Países Bajos, donde se encuentran por motivo de una gira, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner compartieron unas reflexivas palabras. “Nos levantamos hoy con la noticia espantosa de lo que está pasando en Venezuela con el terremoto”, dijo el músico. Por su parte, la cantante expresó: “Ha sido un tour en el que me he sentido muy cerquita de mi país, porque en cada concierto veo más de cinco, seis banderas de Venezuela”.

“La bandera está por todos lados y eso nos hace sentir profundamente conectados con los venezolanos. Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda. Como familia estamos unidos, orando por toda la gente que la está pasando de manera inimaginablemente horrible, y es un proceso que empieza. Va a tomar un montón de tiempo reconstruir, ayudar, solventar los problemas de la gente que está más vulnerable”, sostuvo Camilo.

El mensaje de Camilo y Evaluna tras los terremotos en Venezuela

“Ahora viene lo urgente, que es la ayuda hoy. ‘¿Qué puedo hacer hoy?, se pregunta todo el mundo. Donde sea que estén, hay cosas por hacer”, comentó el intérprete colombiano y sugirió apoyar iniciativas locales tanto de Venezuela como de distintas partes del mundo. Indicó que desde The House Project, la fundación de la familia Montaner funciona como “puente para que el dinero que se done llegue a las iniciativas locales puntuales y específicas de urgencia reales” en Venezuela. “Los amamos. Orando por ustedes”, cerraron.

Alejandro Sanz también se pronunció en sus redes sociales (Foto: Instagram @alejandrosanz)

Thalia le envió su apoto a Venezuela (Foto: X @thalia)

Por otra parte, Alejandro Sanz y Thalía también le extendieron su apoyo a los venezolanos. “Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela”, escribió el autor de “Corazón partío”, mientras que la intérprete de “No me enseñaste” sumó: “Venezuela, estoy con ustedes. Les envío todo mi amor y fuerza. Oremos todos a Dios por Venezuela”.