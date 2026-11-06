The New York Times busca comprar la red social de cinéfilos Letterboxd

Luego de meses de rumores, The New York Times Company anunció que está muy cerca de adquirir Letterboxd, la red social de los amantes del cine, por unos 330 millones de dólares. Según un informe publicado por El País de Madrid, entre las especulaciones del último tiempo, se habló de que Netflix, Sony Pictures Entertainment o Paramount Skydance eran los principales candidatos para realizar esta operación. Sin embargo, quien alcanzaría el acuerdo comercial finalmente sería la compañía que tiene como mascarón de proa el famoso diario norteamericano.

“The New York Times Company ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir Letterboxd, la comunidad en línea de los cinéfilos”, se lee en la publicación del medio estadounidense. ”El valor ronda los 330 millones de dólares; eso supondría más de 20 veces sus beneficios previstos para este año, que ascienden a unos 15 millones de dólares. Aún no se ha llegado a un acuerdo y las negociaciones podrían fracasar”, advierte el periódico estadounidense.

“La adquisición de Letterboxd formaría parte de un esfuerzo que Times Company lleva años realizando para desarrollar un conjunto de productos y servicios que vaya más allá de su oferta informativa principal”. La empresa recuerda que ya ha invertido cientos de millones de dólares en la adquisición de varias firmas, entre las que se incluyen The Athletic, un medio de comunicación deportivo; Wirecutter, una web de recomendaciones de productos, o Wordle, el juego de completar palabras que se hizo mundialmente famoso durante la pandemia.

Letterboxd es una red social y plataforma digital dedicada exclusivamente al cine, habitualmente descrita como el “Goodreads de las películas”. Fue fundada en 2011 en Auckland, Nueva Zelanda, por Matthew Buchanan y Karl von Randow.

Permite registrar cada película que se ve, añadir la fecha en que se visualizó y llevar un historial o archivo personal de la actividad de cada usuario como espectador. Allí se puede calificar las películas con un sistema de hasta 5 estrellas (y medias estrellas) y escribir críticas cortas o largas, con la opción de advertencia de spoilers, en caso de que los tuviera.

También permite crear listas personalizadas. Los usuarios pueden armar y compartir colecciones temáticas. Funciona como red social al permitir seguir a amigos, críticos, cineastas u otros usuarios para ver qué están viendo, qué les gusta y leer sus opiniones. Además, ofrece resúmenes sobre hábitos de consumo de cine (géneros favoritos, directores más vistos, duración promedio, entre otros temas).