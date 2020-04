Jon Dolan Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 11:20

The Strokes - The New Abnormal

Tres estrellas y media

El primer disco de los Strokes en siete años retoma donde el anterior, Comedown Machine , de 2013, había dejado: un estudio más en lo que James Murphy, de LCD Soundsystem, llamó "una nostalgia prestada por los ochenta olvidados". Pocos grupos encarnan un tiempo y un lugar tanto como los Strokes con la Nueva York del ocaso de Giuliani, antes de la prohibición de fumar. Pero ahora parecen más interesados en la Nueva York de Martha Quinn que en la que ellos mismos definieron.

"Y los grupos de los ochenta, ¿dónde están?", añora Julian Casablancas en "Brooklyn Bridge to Chorus", un homenaje bastante mecánico a Human League, que también es uno de los temas más fiesteros de los Strokes en mucho tiempo. El primer tema, "The Adults Are Talking", lleva un beat estilo "Steppin' Out", de Joe Jackson, a una superestructura reluciente de garabatos de riffs entremezclados y micro-guitarritas prístinas, y allí Casablancas se eleva hacia las alturas más vertiginosas de su falsete incomparable. "Eternal Summer" se jacta de las inclinaciones de R&B latentes en el grupo con una base tan grande y ostentosa que podría haber sido hecha en Power Station en 1985. Más alentadora, "Bad Decisions", con influencias de New Order, nos transporta felizmente a la energía concisa de neo-New Wave de la época clásica de la banda, mostrando lo fácil que podría ser para los Strokes hacer un buen disco de los Strokes, si les diera la gana.

Si bien ese es el único momento que recuerda explícitamente los días de gloria de la banda, The New Abnormal logra exhibir de manera fresca, si bien modesta, esa grandilocuencia atolondrada y noctámbula que siempre fueron tan buenos para evocar. Convocar a Rick Rubin para la producción podría sugerir un intento de cambiar el foco sonido, pero algunos de los momentos más encantadores de este disco suenan intencionalmente fuera de foco. El sonido más casual aparece en los 15 segundos de conversaciones en el estudio con los que cierra "The Adults Are Talking", como si esta reunión en particular fuera una juntada para jugar al golf de viejos amigos de la universidad que ahora tienen trabajos totalmente diferentes de aquel por el que son más conocidos. Hoy, al reunirse, todos pueden sentirse contentos de sus redituables proyectos paralelos: Casablancas tiene su grupo de art-punk The Voidz, el guitarrista Nick Valensi lidera CRX, el baterista Fab Moretti hace poco sacó un nuevo disco con un grupo llamado machinegum, el proyecto paralelo más reciente del bajista Nikolai Fraiture es Summer Moon, y Albert Hammond Jr. saca discos solistas a una tasa reciente.

Pero allí donde todos los discos de los Strokes desde First Impression of Earth , de 2006 tendían a sonar defensivos en relación al abordaje teórico de la posición cultural de la banda, esta vez todo se siente menos forzado. Uno de los picos altos del disco llega con la procesión glam de guitarras procesadas de "Not the Same Anymore", en la que Casablancas, mientras canta una letra apasionada que le gasta la garganta, durante un par de segundos parece olvidarse de lo que está cantando y empieza a murmurar cualquier cosa, subrayando así la incipiente tontería de la canción, sin apartarse de lo que sin dudas es un momento convincentemente imperioso de resaca majestuosa estilo Television.

"No tratamos de construir ninguna dinastía", canta Casablanca junto al goteo espacial de un sintetizador en "At the Door". Sin dudas, en este disco hay mucha mierda pretenciosa por demás (véase el quejido lacrimógeno de "Ode to the Mets"). Si no, no sería un disco de los Strokes. Pero, en general, el espíritu informal y adormecido es muy disfrutable, especialmente en momentos sombríos como "Why Are Sundays So Depressing", con tintes de Tom Petty, y en la adorable balada levemente surfer "Selfless", canciones que parecen acotaciones, pero terminan siendo sorprendentemente satisfactorias con su languidez y su despreocupación. El peso de ser un miembro de The Strokes jamás sonó tan liviano.