Tiene 18 años, es hijo de una famosa conductora y compite en la Fórmula 3 Metropolitana

A medida que crecen, los hijos comienzan a pensar en el futuro y a trazar sus propios caminos. En algunos casos siguen el recorrido que previamente hicieron sus padres, mientras que en otros van por senderos completamente distintos. En su caso, Malek El Bacha no heredó el gusto por la conducción que tiene su madre, Karina Mazzocco, sino que desde pequeño sintió la misma pasión que su padre, Omar El Bacha, por los autos y la velocidad. Este fin de semana, el joven de 18 años corrió en la Fórmula 3 Metropolitana en San Juan y la presentadora no pudo ocultar el orgullo y la emoción que le provocó verlo vivir su sueño.

Malek, el hijo de 18 años de Karina Mazzocco corrió en la Fórmula 3 Metropolitana en el Circuito San Juan Villicum (Foto: Instagram @karinamazzocco)

“Fin de semana en Circuito San Juan Villicum, el autódromo internacional de San Juan con mi hijo corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana”, escribió Karina Mazzocco en un posteo que hizo en Instagram. “¡La salida de la luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de los regalos diarios que nos hace la naturaleza”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos en las que se la pudo ver cerca de la pista y seguir de cada movimiento de Malek y su auto. El joven terminó cuarto en la competencia.

La conductora expresó su emoción al acompañar a su hijo en la Fórmula 3 Metropolitana (Foto: Instagram @karinamazzocco)

Luego, hizo una segunda publicación, en la que contó detalles de la carrera que disputó el joven y aseguró que fue un fin de semana “con buenos resultados y mucho aprendizaje”. “Malek firmó su primer autógrafo a pedido del hermanito de Thiago Falivene, uno de los grandes competidores de esta categoría y ganador de la segunda final del día domingo. Hermoso compartir con otros pilotos y sus familias que viven el amor por el automovilismo. Gracias siempre a Dios que protege a Malek y a cada uno de los competidores“, escribió y dio cuenta que ya se prepara para la próxima carrera que se disputará entre el 5 y el 7 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Karina Mazzocco acompañó a su hijo Malek a una carrera Fórmula 3 Metropolitana en San Juan (Foto: Instagram @karinamazzocco)

En varias ocasiones, la conductora de A la tarde (América TV), demostró en sus redes sociales su apoyo incondicional hacia su hijo. En abril de 2024 celebró con sus seguidores el tercer puesto de Malek en la carrera de Fórmula 4 Nueva Generación que corrió en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. “¡Qué alegría verlo brillar en lo que más lo apasiona! ¡La felicidad que manejamos es una locura! Te felicito y te amo”, le dijo al joven piloto. Por último, agradeció al equipo de trabajo y a todos los que lo acompañaron.

En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en enero de 2024, la conductora habló de la decisión de su hijo de elegir el mismo deporte que su padre y dijo: “Confieso que ver correr a Omar y Malek me da miedo, pero es algo que los apasiona y trato de manejar mis temores”.

Durante la competencia, el joven piloto firmó su primer autógrafo (Foto: Instagram @karinamazzocco)

Karina Mazzocco compartió imágenes de su fin de semana en el Circuito San Juan Villicum (Foto: Instagram @karinamazzocco)

Karina Mazzocco y Omar El Bacha están juntos desde hace dos décadas y son los protagonistas de una de las historias de amor más conocidas del espectáculo. La relación nació en junio de 2005, mientras ella se divorció de Ignacio Fonda. Omar la siguió hasta el estacionamiento del supermercado para ayudarla con las bolsas y aunque le pidió su número, ella se lo negó. “¡Qué antigua fui! Por suerte él insistió y tuvo una idea piola porque un día me mandó una caja con dulces árabes y adentro había un celular y el único número agendado era el suyo. Ese fue el comienzo de todo”, dijo ella durante su paso por Los Mammones. Su hijo nació el 8 de noviembre de 2006.