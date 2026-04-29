Evelyn Botto rompió el silencio tras las críticas que recibió por su comentario en el programa de Mario Pergolini

Durante las últimas horas, Evelyn Botto fue atacada en las redes sociales a partir de una situación que tuvo lugar en Otro día perdido (eltrece) cuando Mario Pergolini mencionó la noticia de que Carolina Flores, una exreina de belleza mexicana, fue asesinada de seis disparos efectuados por su suegra. “¿Hay video? Está decidido entonces. Cuando venga Carmen [Barbieri], voy a usar chaleco antibalas“, respondió la humorista, comentario que generó una fuerte indignación. “No todas son así. Igual me parece bien, mejor prevenir que lamentar”, fue una de las cosas que dijo el conductor.

Si bien hasta el momento Mario Pergolini no se refirió al tema, a partir del repudio que generaron sus comentarios, Evelyn Botto rompió el silencio y salió a pedir disculpas públicamente. “Quería hablar. Estaba buscando de qué forma hacerlo”, sostuvo el martes 28 de abril en comunicación telefónica con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV).

Evelyn Botto pidió disculpas por sus dichos en Otro día perdido Gentileza eltrece

“Hablé con muchísimas mujeres en estos días. En realidad, no sé cómo construirlo, pero lo que quisiera hacer es pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca, que es haber formado parte de una puesta en escena que salió de un crimen desde el cual se hicieron chistes”, sostuvo.

"De lo que no me doy cuenta es que, haciendo ese chiste, termino avalando algo que es tremendamente grave", sostuvo la humorista

En este sentido, expresó que el comentario era parte de un guion y que, si bien el programa tiene un tono “picante e incorrecto”, sentía la responsabilidad de disculparse: “Se hablaba mucho de que podría no haberlo hecho o hacerme a un lado, pero en su momento no lo hice, no me di cuenta. Cuando plantean la comicidad, yo justo en este momento estoy de novia y tengo una suegra muy conocida, entonces el chiste iba por ese lado. De lo que no me doy cuenta es que, haciendo ese chiste, termino avalando o haciendo mella de algo que es tremendamente grave”. Cabe recordar que la actriz está en pareja con Federico Bal, hijo de Carmen Barbieri.

Por último, hizo una reflexión respecto al humor. “Creo que el límite es que no sea gracioso y no fue gracioso para mucha gente. También por eso salgo a pedir disculpas”.