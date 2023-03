Ganó Los 8 escalones y Guido Kaczka se quedó anonadado al ver los amuletos que llevó al estudio

escuchar

Para una situación importante, muchas personas suelen llevar consigo amuletos que tienen un significado especial y los ayudan a atravesar ciertas instancias. Sin dudas, podría incluirse como un evento trascendental a una competencia donde el premio es nada más y nada menos que dos millones de pesos. El jueves Diana participó de Los 8 escalones, el programa de entretenimiento de eltrece, y dejó atónito a Guido Kaczka cuando descubrió el particular objeto que llevó para la suerte y más aún cuando inspeccionó el contenido.

En el ciclo de preguntas y respuestas hay participantes de todo tipo, algunos son introvertidos y otros, todo lo contrario. Asimismo, están quienes sorprenden con sus anécdotas e historias y también aquellos que llevan un objeto preciado para que los acompañe en la carrera. Diana avanzó a paso firme en el juego, sin soltar los dos cuadernos que tenía aferrados al cuerpo para la suerte.

Diana es cuidadora de perros y llevó su amuleto de la suerte a Los 8 escalones (Foto: Captura)

Cuando ella levantó la mano para ofrecerse como voluntaria para responder primera una de las rondas de preguntas, el conductor la presentó como niñera de perros, pero los ojos se desviaron en las hojas que tenía en los brazos. “¿Una cábala, un amuleto?”, quiso saber, expectante y curioso con conocer el contenido de esas páginas. Pero, la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

“Son cuadernos de autógrafos”, le comentó Diana. Ella explicó que coleccionaba las firmas, pero la gran cantidad que tenía despertó la curiosidad por saber quiénes aportaron a su amuleto. “José Sacristán y Juan Alberto Badía, que era amigo mío”, mencionó.

Una participante de Los 8 escalones compartió con Guido Kaczka el contenido de sus cuadernos

“El de Sacristán es el que más te gusta, lo nombraste primero. ¿Por qué será?”, la interrogó Guido. “Tal vez porque es de España y me costó mucho conseguirlo”, reflexionó ella. ¿Cómo lo consiguió? Contó que la primera vez que fue a verlo al teatro lo esperó durante mucho tiempo y finalmente logró llevarse su firma.

Asimismo, también aseguró que tenía autógrafos de Leonardo Simons, Sabú, Caloi y Palito Ortega. “¡Pero qué documento!”, la felicitó Guido y, sin poder contenerse, se acercó a ella e inspeccionó con lujo de detalle las hojas con las diversas firmas. “Mirá, te hizo Caloi un Clemente”, expresó emocionado al verlo. “Garaycochea, ¡qué bárbaro!, pero con qué cariño el autógrafo”, comentó mientras pasaba las páginas y mencionaba los nombres de quienes quedaron plasmadas en ellas.

Diana le mostró a Guido Kaczka su colección de autógrafos (Foto: Captura)

“¿Es tu tesoro?”, le preguntó Kaczka. “Sí, los adoro”, le respondió ella mientras se aferró a los cuadernos. “Qué lindo debe ser ir a tu casa y quedarte tranquilo con mate y mirando todo esto”, le dijo él, aún conmovido y sorprendido con lo que acababa de ver.

Diana tuvo un gran desempeño durante la jornada y llegó a la final. La pregunta decisiva fue: “¿A qué se refiere el término supernova en materia astronómica? Una nebulosa, una explosión estelar, un cúmulo galáctico o la creación de un agujero negro”. Ella se inclinó por la segunda opción que efectivamente era la correcta y se consagró como la ganadora de los dos millones de pesos.

Diana ganó los 2 millones de pesos en Los 8 escalones

La participante, profundamente conmovida, no pudo evitar romper en llanto mientras Guido tenía sus cuadernos para que estuviera más cómoda: “Sos la ganadora, estás para pedirte un autógrafo”. Ella agradeció reiteradas veces y expresó: “Hay momentos difíciles y vine pensando que podía ganar o no, pero estoy muy agradecida. No sabés qué bien me viene”. Además, aceptó volver para intentar duplicar el valor del cheque.

