Es vendedora ambulante, ganó Los 8 escalones y conmovió a todos con su historia: “Con lo difícil que está”

escuchar

El viernes por la noche pudo haber sido una emisión histórica de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Pablo, que trabaja en la fábrica de una reconocida marca de gaseosa, competía por cuarta vez consecutiva e iba en busca de los 12 millones de pesos, cifra no alcanzada hasta la fecha. Sin embargo, quedó eliminado en el primer escalón y hubo una nueva campeona, Marcela. No obstante, no logró el bicampeonato porque se impuso Soledad, que es vendedora ambulante. Si bien arrancó con el pie izquierdo, la mujer que logró dar el batacazo y hacerse del cheque de los 3 millones de pesos conmovió a todos con su historia.

El lunes Soledad se presentó en el programa que conduce Guido Kaczka. Arrancó respondiendo mal la primera pregunta del verdadero/falso, pero logró redimirse en la segunda y, gracias al voto de sus contrincantes, logró subir al siguiente escalón. La mujer trabaja como vendedora ambulante y contó que vende comida rápida: milanesas, empanadas y tortilla de papas en un parque industrial en Tortuguitas.

Soledad es vendedora ambulante y contó su historia en Los 8 escalones

Si bien contó que tiene un Food Truck, explicó que no cuenta con las instalaciones necesarias. “Cocino en mi casa y llevo. Anteriormente, tenía un gazebo, se me voló y tuve que poner a vender ahí”, comentó Soledad. “¿Y es rico?”, quiso saber el conductor. “Riquísimo”, le aseguró ella: “Todos los días nos compran, tenemos muchos clientes”.

En esta misma línea manifestó que, si ganaba el premio, le gustaría independizarse y comprar un Food Truck con las instalaciones. Además, reveló que está en pareja y muy enamorada. Cuando el conductor le preguntó qué es lo que más le gustaba de él, se sinceró: “Que es muy charlatán, él me conversa, todo el día habla”. Finalmente, Soledad logró seguir en carrera y fue elegida para subir al último escalón.

La participante se describió como una persona “tímida y callada” y le dijo a Carmen Barbieri que no esperaba estar ahí. “Me trajo mi marido, pero como tengo los nenes chiquitos se tuvieron que quedar con él”, reveló. En este sentido, contó que es madre de tres varones.

Soledad y Mariano compitieron en la final de Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

Aunque acertó la primera pregunta, luego las cosas se equilibraron y terminaron en un empate. Tanto ella como su contrincante, Marcelo, se pusieron de acuerdo en que la pregunta de aproximación esté a cargo de Barbieri: “Según IBMD, ¿Cuántos años tiene el actor Peter Lanzani?”. Ella respondió 33, él 36 y la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) les dijo que tenía 32, por lo que, al estar más cerca de la cifra, Soledad se convirtió en la nueva dueña de los 3 millones de pesos.

“Vendedora ambulante, hace milanesas, tortilla de papa, pizzas, empanadas, choripán, todo lo mejor dice. Vive en Pablo Nogués, está en pareja con Juan Manuel y los tres millones serían para su trabajo, para hacer instalaciones, poder cocinar en el mismo lugar. ¡Uno, dos, tres millones!”, celebró Guido y se acercó a la participante para felicitarla. Ella, sin poder creer lo que había logrado, con los ojos llorosos se dirigió directamente al conductor, al jurado y a todos los televidentes.

Soledad la nueva ganadora de Los 8 escalones

“No tengo palabras, es un sueño estar hoy acá para mí con lo difícil que está mi vida... No sé qué más decir, con los nervios que tengo”, expresó la campeona. “Me anoté un día a la mañana, no pensaba que me iban a llamar y hoy estoy acá y les agradezco por la oportunidad que me están dando”. Conmovido por su discurso, Kaczka le dijo: “A vos te agradecemos Soledad, que viniste a participar, que te gusta el programa, que jugaste, esto te lo ganaste”. Por último, le preguntó si regresaba por los seis millones y ella le aseguró que sí.

LA NACION