Tini en Buenos Aires: feliz por cantar con Lali, pero muy lejos de sus padres

Luego de su exitosa gira por Latinoamérica con Futttura, Tini Stoessel hizo un parate en Buenos Aires (en dos semanas retomará su tour con una fecha en Nicaragua) y sorprendió sobre el escenario de River junto a Lali Espósito, un encuentro que llevaba esperando años y dejó en evidencia que no existe rivalidad alguna entre las estrellas pop. En paralelo, continúa el conflicto familiar y mientras podría esperarse que aprovechando su estadía en la ciudad se juntara con sus padres para limar asperezas o charlar cara a cara de lo que los llevó a distanciarse, nada de eso ocurrió.

Según allegados al entorno familiar, “no hubo acercamiento alguno” por parte de la cantante y dejaron en claro que “no se hablan entre ellos”. Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, padres de la ex Violetta, habrían querido contactar a su hija pero les resultó imposible, ya que ella los tiene bloqueados. “Ella no quiso aparecer”, aseguraron y sumaron que “está todo muy complicado”.

Con Francisco, su hermano mayor, Martina había mantenido diálogo un poco más fluido, incluso habían estado juntos en el mundial de fútbol, en Estados Unidos, cuando ella ya había comenzado la auditoría que acabó con la ruptura con sus padres. Sin embargo, la relación con su hermano también se fue desvaneciendo. Aunque sigue cultivando el perfil bajo, por estos días él está más cercano a sus padres.

Respecto al traspaso de las finanzas y empresas y al acuerdo que deberán firmar para poder hacerlo todo de manera prolija, “continúan negociando” entre los abogados de la cantante y Alejandro Stoessel, quien habría decidido hacer todo por su cuenta y sin representantes. Lo último que trascendió fue que habría una propuesta (aún no está cerrada) para que ella se quede con el 70 por ciento de todo y el 30 restante se divida entre sus padres y su hermano.

“Por las niñas que fuimos”

Este sábado, en medio de un descanso de su tour Futttura, Tini sorprendió sobre el escenario de River donde Lali hizo el último show del tour No vayas a atender cuando el demonio llama. La fantasía de un encuentro entre ambas se hizo realidad luego de años de intentos fallidos y de especulaciones, a lo que la pregunta inevitable es si esta colaboración tiene que ver con esta nueva etapa de Stoessel, ya sin la representación de su padre. ¿Hubiera sido posible ver a la ex Violetta y a la ex Casi Ángeles cantando juntas durante la era Alejandro? Casualmente en las últimas horas se hizo viral un tuit de 2013 del productor donde hablaba de la ex chica Cris Morena: “¿Sabés cómo se dice LALI al revés...? LILA, porque es casi Violetta”.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, escribió la artista en sus redes sociales este domingo, feliz por el gran momento compartido.

Aunque el show de Lali contó con varios invitados y un despliegue enorme, sin dudas lo mas comentado fue la invitación de su colega. Juntas y vestidas de novias (ambas se casan en diciembre) entonaron “Like a Virgin”, de Madonna y recrearon la actuación de la reina del pop en los MTV Music Awards 2003 con Britney Spears y Christina Aguilera. Luego se les unió Marilina Bertoldi.

El próximo 16 de octubre, Tini retomará su gira que la llevará primero a Nicaragua y luego a Estados Unidos, donde aún estaría ultimando detalles (precisamente visas de trabajo) para que todo su staff pueda estar presente y brindar un show a la altura de los que viene realizando. Finalizará en Venezuela y México para retomar a mediados de enero en España.

Afortunada en el amor

En medio de todo el conflicto familiar, quien estuvo todo el tiempo al pie del cañón fue su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul. Él, además, la acompañó a varios recitales en los que ella hasta lo saludó desde el escenario.

La semana pasada se filtraron las invitaciones a la celebración que los novios realizarán el 19 de diciembre en Dok Haras de Exaltación de la Cruz (donde se casaron, por ejemplo, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Cande Tinellli y Coti y Nicole Neumann y Manu Ucera). Se especula con que haya unos 300 invitados, la mayoría de ellos del ambiente artístico y futbolistas como Lionel Messi y otros integrantes de la Scaloneta, además de María Becerra, Nicki Nicole, Shakira y algunos ex Violetta. Los grandes ausentes, hasta el momento, son los padres de la novia.