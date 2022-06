Tini Stoessel le cantó una canción a Rodrigo De Paul en pleno show: el video del romántico momento

Tini Stoessel está en uno de los momentos más importantes de su carrera y vida sentimental. La cantante se encuentra en plena gira por el país, donde ha recorrido varias provincias con su tour “Quiero volver”. Este miércoles, la intérprete brindó el primero de sus tres shows que tiene pensado hacer en Mendoza, y estuvo acompañada por su flamante novio, Rodrigo De Paul.

A mitad de la noche, Tini decidió interpretar el tema “Acércate”, pero en medio de la canción tuvo un gesto con el futbolista que enloqueció a sus fanáticos. Mientras cantaba el estribillo, Tini caminó hacia un extremo del escenario, en donde estaba el mediocampista del Atlético de Madrid y comenzó a repetir la letra.

Tini en medio del concierto cuando se acercó al futbolista Instagram

“No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, relata parte de la letra del tema musical que le dedicó al futbolista de la selección argentina, que estaba escondido debajo de un gorro azul, a un costado de la tribuna y cerca del escenario desde donde observó el espectáculo que brindó su novia en esa ciudad.

El video del momento “especial” para la pareja lo compartió la periodista Estefi Berardi en las stories de Instagram, donde horas antes también adelantó que la pareja viajaba para esa ciudad. “Rumbo a Mendoza, al show de Tini. Los dos juntos”, indicó.

Rodrigo de Paul estuvo en el concierto de su novia disfrazado de staff Instagram

Desde que Tini y De Paul decidieron blanquear su noviazgo no ocultan más su amor tanto en las redes sociales como en su día a día. Tanto es así que en redes sociales, y en especial entre los fanáticos de la cantante, ya son catalogados como “la pareja del año”. La pareja comenzó a compartir parte de su rutina y los trabajos que realizan cada uno dentro de su rubro, en este caso, el de la artista que se encuentra en plena gira musical, mientras el futbolista disfruta de unas semanas de descanso por la pretemporada de la Liga de España.

Uno de los instantes que quedó capturado y que causó un gran revuelo entre los fans de la artista teen, fue un momento romántico que protagonizaron la intérprete de “La triple T” y el coequiper de Lio Messi en la selección nacional. Juariu publicó en su cuenta de Instagram una serie de postales, con las que la pareja dejó en claro que ya no se esconde más. Resulta que la artista posó con su flamante novio, mientras le da un beso en la mejilla en medio de la pista de baile. En una segunda, se los vio mirándose fijamente y con una leve sonrisa. En tanto, en la última imagen, ocurrió el beso apasionado del que todos hablan.

Tini Stoessel le dedicó un tema musical a su novio en pleno show

Además, el futbolista que cumplió 28 años el 24 de mayo pasado decidió festejar su natalicio con una reunión con amigos y familiares en un exclusivo restaurante de San Isidro. Hasta ahí acudió Tini acompañada de su madre, Mariana Muzlera, y de su hermano, Francisco. La cantante llegó al lugar a las 2 de la mañana, ya que venía de dar un show en Santa Fe, y se retiró alrededor de las 5.