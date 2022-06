Mica Viciconte contó el particular regalo que le hizo su papá a Luca que la dejó sin palabras

La vida de Mica Viciconte cambió completamente el viernes 6 de mayo con el nacimiento de su primer hijo, Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. La llegada del bebé generó una dinámica distinta en la familia que conformó y la felicidad ronda en cada persona cercana que esperó con ansias el nacimiento del más pequeño del clan. Tal es así, que el propio padre de la exCombate planea heredarle su gran pasión a su nieto y le obsequió un objeto que sorprendió a todos: una caña de pescar.

La flamante madre, además de incorporar a sus días el cuidado del bebé, comenzó un nuevo desafío laboral este lunes, con el estreno del programa Ariel en su salsa (Telefe) con la conducción del chef Ariel Rodríguez Palacios, en el que oficia de panelista junto a Nicolás Peralta. Fue en el debut en el que Mica Viciconte reveló el especial momento que vivió en su primer viaje a su Mar de Plata natal junto a su hijo y pareja.

Mica Viciconte contó cómo su papá conoció a Luca (Foto Instagram @micaviciconte)

Entre ricas comidas, se llevó el esperado reencuentro entre familiares y amigos tras convertirse en madre. Luca fue el centro de atención entre todos, debido a que algunos seres queridos aún no lo habían conocido. “Planeamos el viaje hace unas semanas y como tanto mi familia como la de Fabi son todos marplatenses, fuimos para que todos conocieron al bebé”, explicó Viciconte. Puntualmente, se dio el primer encuentro entre nieto-abuelo, el cual ella calificó de muy emotivo.

“Fue hermoso y de mucha emoción. Es el primer nieto así que imaginate la alegría. Luca es muy observador y lo escaneaban al abuelo. Mi papá le habla, le dice que lo va a llevar a pescar”, detalló mientras compartió en vivo el video de aquella especial reunión, en la cual el bebé no paraba de ver a quien lo llevaba en sus brazos, Hugo Viciconte.

Mica Viciconte contó el regalo que recibió su hijo

Además del especial momento en el que sus miradas se contactaron por primera vez, Luca recibió un particular regalo por parte de su abuelo: una caña de pescar. El obsequio no sorprendió mucho a Mica, debido al gran fanatismo de su padre por esta actividad, que forma parte de trabajo vinculado directamente con la naturaleza. Sin embargo, causó gracia que el pequeño reciba esta objeto debido a que necesita una destreza corporal para utilizarla, que su madre destacó que no sucederá hasta que al menos tenga tres años.

Asimismo, destacó que se trató de un gesto de amor debido a que el deseo de su padre es heredarle la pasión por la pesca, una actividad que Fabián Cubero también quisiera que practique. Más allá de lo anecdótico del regalo, la madre primeriza destacó la verdadera conexión entre el pequeño con su abuelo, quien no salía de su asombro por cómo le prestaba atención cuando le hablaba. Durante varios minutos, aquel primer encuentro generó gran alegría entre los presentes.

La madre de Mica conoció a su nieto (Foto Instagram @micaviciconte)

Previo a este viaje, tanto la madre de Mica como sus dos hermanos viajaron desde Mar del Plata hacia Capital Federal para conocer al nuevo integrante de la familia. En aquel entonces, la madre primeriza compartió el álbum del encuentro, en el que el pequeño está en brazos de su abuela y tíos. “Amor del bueno”, calificó feliz por aquella situación.