Tomás Rebord se muda al canal de noticias de Perfil

Tomás Rebord llega a +Perfil: cómo es el acuerdo para llevar sus contenidos digitales a la televisión

Tras su salida del canal de streaming BLENDER, el creador de contenido Tomás Rebord alcanzó un acuerdo estratégico con el Grupo Perfil para integrar sus producciones a la grilla de la señal de noticias +Perfil.

La alianza -confirmada tanto por el propio streamer como por la empresa periodística- contempla la retransmisión televisiva de sus espacios habituales en redes sociales, sin necesidad de producir emisiones exclusivas ni modificar el formato original de sus programas.

Según se supo, se emitirán segmentos como Primera Mañabord (el ciclo matutino enfocado en la lectura de la actualidad) y el tradicional Elibordial, la columna de análisis político con la que inicia cada semana.

El material se transmitirá entre dos y tres veces por semana, ocupando la franja de las 23, según confiaron fuentes vinculadas al proyecto.

De esta manera, por un lado, +Perfil busca diversificar su pantalla con formatos no convencionales para captar a nuevas audiencias jóvenes. Y, por el otro, Rebord expande el alcance de sus análisis hacia el público de la televisión paga, preservando intacta la estructura operativa de sus plataformas de origen.

Pamela David comenzó el rodaje de La escena prohibida

La ficción nacional regresa a la pantalla chica de la mano del Grupo América. El canal de Palermo confirmó que emitirá un adelanto exclusivo con los primeros capítulos de La escena prohibida, una microserie de ficción en formato vertical. Posteriormente, la historia estará disponible completa en SHORTA, la plataforma especializada en este formato de contenidos.

Producida por The Eleven Hub -la unidad de negocios para formato vertical de SDO Entertainment-, la trama combina thriller, misterio y drama. Su rodaje se llevó a cabo durante esta última semana de agosto de 2026.

La ficción está protagonizada por Marcela Kloosterboer, quien encabeza un elenco integrado por Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante.

La dirección creativa y la producción general están a cargo de Pamela David y The Eleven Hub, bajo el liderazgo de Loli Miraglia y Lucas Mentasti.

Pamela David Gentileza América

Julio Lagos se reinventa en el streaming

A la espera de un retorno a la radio tradicional, Julio Lagos encontró la manera de mantenerse cerca de su público y continuar haciendo historia.

Lejos de apartarse de los micrófonos, Lagos apostó por la reinvención digital y ya lleva adelante su clásico ciclo La Radio Sos Vos en formato de streaming. Las transmisiones se realizan todos los sábados, desde su casa, de 17 a 19, a través de sus canales oficiales de Facebook, YouTube e Instagram (@lagosradio) .

Para esta nueva etapa en el ecosistema digital, el conductor se rodeó de un equipo de confianza. Lo acompañan históricos colaboradores que ya formaban parte de su ciclo en Radio Rivadavia, como Leticia Funes, Norberto Spangaro, Gonza Fernández, Daniel Artola y Daniel Cufré.

Mientras consolida este exitoso puente virtual con su audiencia, las negociaciones avanzan y Julio Lagos está muy cerca de concretar su esperado regreso al aire de la amplitud modulada.